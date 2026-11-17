台北市長蔣萬安（前右三）16日與國民黨台南市長候選人謝龍介（前右二）合體造勢，針對水庫設置光電板議題，蔣萬安說，守護人民健康與水質安全，「是做市長最基本的責任」。（記者萬于甄／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台南烏山頭水庫光電板引發汙染疑慮，謝龍介承諾當選後全面拆除，蔣萬安也到場力挺並強調水質安全。陳亭妃是否支持提前拆除，成為選戰攻防焦點。

台南烏山頭水庫水面上光電板汙染疑慮難消，國民黨 台南市長候選人謝龍介喊出當選要拆除，台北市長蔣萬安 昨站台力挺謝龍介時喊話，「台北市民無法接受水庫設置光電板，台南鄉親同樣不應承受相關風險。」謝也再次說重話，自己沒做到而被罷免 ，「我心服口服」。

國民黨發言人陳以信表示，陳亭妃過去也曾要求中央禁止新增水庫光電執照、現有租約到期不續租。如今面對謝龍介提出的提前拆除主張，陳亭妃是否支持？也應向台南市民清楚交代。陳亭妃競總表示，今天南市公辦政見會上，陳亭妃會有清楚且完整的說明。

謝龍介指出，台北人選對了蔣萬安，所以保住乾淨的翡翠水庫；台南人被民進黨當成「西瓜」，隨便選都會贏，連喝口乾淨的水都變成奢望。他呼籲鄉親看看台北市，再回頭看看台南，這就是「選對人的價值」，也是「換黨做的意義」。

謝龍介說，他要再次宣示，只要台南換黨做、只要他進市府，烏山頭水庫上面這些不該有的光電板，一塊都不留，全部拆掉，就算跟中央硬碰硬也在所不惜。

蔣萬安昨晚到台南為謝龍介站台、車隊掃街，蔣萬安致詞時表示，對謝龍介政見非常有感觸，水質安全不容許一絲退讓和妥協，蔣萬安也說，台北市民無法接受水庫設置光電板，台南鄉親同樣不應承受相關風險，呼籲選民支持謝龍介、蔣萬安，共同為市民、為水質健康把關。