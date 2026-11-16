聯電創辦人曹興誠（右）推崇民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）是菩薩、貶抑台北市長蔣萬安是邪靈。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 曹興誠為自己批評蔣萬安的「邪靈」說切割，強調只是個人意見，並重申與沈伯洋合作但未介入其選戰。

聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠 將台北市長比喻為「菩薩和邪靈的對決」，遭台北市長蔣萬安 批評是消費宗教，且製造仇恨跟對立。曹興誠今天表示，「我罵蔣萬安是邪靈，那是我快人快語的風格，純屬個人意見」，跟民進黨台北市長候選人沈伯洋 完全無關。

曹興誠在臉書表示，他在去年11月連寫兩篇臉書貼文，建議賴清德總統徵召沈伯洋參選台北市長。以後他在每個場合都說沈有機會拉下蔣。半年前很多人都以為他跟沈富雄一樣，老糊塗亂講話；但現在看起來，贊成他的人越來越多。

「為什麼之前我敢做這種預測？不是因為我會算命或我是什麼先知，而是因為我對這兩個人都做過研究。」曹興誠說，現在可能很多人都忘了，他在2022年曾經大力幫忙過陳時中部長競選台北市長。他幫陳部長，並非因為他是陳的朋友，實際上他在那之前根本不認識陳時中。「我幫陳部長，是我認為他成功阻止了冠狀病毒的氾濫，救了我一命。」

曹興誠說，為了幫陳時中，他對蔣萬安做了一些研究。蔣萬安自稱「矽谷律師」，在WSGR (Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati）律師事務所工作過。無巧不巧的是，WSGR 正是聯電在矽谷用的律師事務所，他跟他們很熟。經過他研究之後，發覺他只是在WSGR 跑腿打雜，過一年就被資遣了，後來就專門幫一些中國公司在舊金山（非矽谷）以借殼上市或以其他擦邊球的手段融資找錢。蔣跟矽谷無關，跟高科技也無緣，卻自吹是「矽谷律師」，好像他很懂高科技一樣，可謂欺世盜名。

曹興誠提到，他認識沈伯洋是在2022年，沈找他贊助他創辦的黑熊學院，其宗旨是提供訓練來加強社會大眾處理急難的能力。我覺得義不容辭，所以和沈合作至今。

曹興誠表示，他對沈伯洋的學問、能力和為人十分欣賞，但我們只是君子之交。我們未曾結伴出遊，也未曾單獨吃過飯。有人造謠說沈伯洋當選以後，市政會受我的影響，卻沒問過我，為什麼我會吃飽了沒事去管市府的閒事？事實是，一旦沈伯洋當選市長，有了權力以後，他決不會讓沈伯洋為他濫用任何權力。即使市府舉辦免費音樂會，他都不會請沈伯洋幫他弄一張門票；「任何人也別想為私利找我向他關說；當然我也不會接受市府任何象徵性的職銜。君子之交，就應如此。」

曹興誠說，這次市長選舉，剛開始他和一些朋友還想給沈伯洋一些建議，「但很快我們就發現，他的見解、能力比我們都高出很多，所以我們都沒有再多嘴。」以後他在外批評蔣萬安的言論，都是自己的意見，未曾與沈伯洋或他的競選團隊做過事先協商。如果有人因為他的話而怪罪沈伯洋，那是冤枉了沈伯洋。