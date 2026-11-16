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最艱困選戰...蔣萬安曝市民親筆寫的這句話：給了我很大的鼓勵

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬安日前已請假專心拚連任，蔣今天也在臉書貼出一張市民親手寫的明信片，是...
台北市長蔣萬安日前已請假專心拚連任，蔣今天也在臉書貼出一張市民親手寫的明信片，是上周他到公館商圈拜票時，一位市民將明信片交到他手上。這張明信片上的第一句話寫著：「身為台北市民，我覺得很光榮。」（取材自蔣萬安臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長蔣萬安在選戰倒數12天之際，分享一位市民親筆明信片的鼓勵，並表示會珍藏這份支持，持續推動市政、爭取連任。

選戰倒數12天，台北市長蔣萬安日前已請假專心拚連任，蔣今天（16日）也在臉書貼出一張市民親手寫的明信片，是上周他到公館商圈拜票時一位市民將明信片交到他手上。這張明信片上第一句話寫著：「身為台北市民，我覺得很光榮。」蔣說，短短一句話，卻讓他非常感動，也給了我很大的鼓勵。

「他（市民）真摯的眼神，讓我留下了很深的印象。」蔣萬安說，在歷任市長及團隊的基礎上，這四年來，他和市府團隊一步一腳印，努力推動每一項建設、落實每一項政策，就是希望讓台北持續進步，讓市民朋友感受到生活的改變。很感謝這四年來，台北的進步被市民朋友看見、肯定。

但蔣也提到，他更想說，台北的光榮，不只是一個團隊的努力，更是來自每一位市民朋友背後的支持。對他而言，光榮台北更重要的是，每一位生活在這裡的人，都能感受到這座城市的溫暖、包容與希望，都能因為自己是台北的一分子，而感到驕傲。這是他始終努力的方向，也是我對台北不變的承諾。

「這張明信片，我會好好珍藏，也會把這份鼓勵放在心上，提醒自己不忘初衷，繼續努力。」蔣萬安說，「光榮台北，因為有你；而台北的未來光榮，我也會和大家一起努力，繼續創造！」

台北市長蔣萬安日前已請假專心拚連任，蔣今天也在臉書貼出一張市民親手寫的明信片，是...
台北市長蔣萬安日前已請假專心拚連任，蔣今天也在臉書貼出一張市民親手寫的明信片，是上周他到公館商圈拜票時，一位市民將明信片交到他手上。這張明信片上的第一句話寫著：「身為台北市民，我覺得很光榮。」（取材自蔣萬安臉書）

精華 FAQ

  • 他貼出一張在公館商圈拜票時收到的市民親筆明信片，首句寫著「身為台北市民，我覺得很光榮」。蔣萬安表示，這句話讓他很感動，也給了他很大的鼓勵。

  • 蔣萬安說，這份肯定不只是對他和團隊的鼓勵，也代表市民看見了台北這4年的進步。他認為光榮台北是大家共同努力的成果，自己會把這份支持放在心上，繼續努力。

  • 他強調，希望台北每位市民都能感受到城市的溫暖、包容與希望，並因身為台北人而驕傲。他也表示會珍藏這張明信片，提醒自己不忘初衷，持續推動台北進步。

蔣萬安

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