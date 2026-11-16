新北封關民調 李四川支持度微幅領先蘇巧慧 差距3.6個百分點

國民黨新北市長候選人李四川（左）15日由新北市長侯友宜（右）陪同，在三蘆地區車隊掃街拜票，有熱情支持者送上菜頭與粽子祝福。(記者許正宏／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 新北市長封關民調顯示，李四川以37.0%支持度小幅領先蘇巧慧，雙方差距在誤差範圍內，整體選情仍呈現膠著。

國民黨新北市長候選人李四川 昨進攻綠營大票倉三重區衝刺，新北市長侯友宜 扮演超級助選員，陪在身旁當起麥克風手親自催票，兩人一整天四度合體，展現攜手取勝的決心及絕佳默契。而台北中國時報新北市長最新封關民調 顯示，李四川以37.0％支持度，小幅領先民進黨候選人蘇巧慧的33.4％，雙方差距3.6個百分點在抽樣誤差範圍內。

本報系聯合報報導，侯友宜2022年連任市長一役，拿下新北29區全勝高標成績，連被視為綠營優勢區的三重、蘆洲也攻克，展現在基層的經營實力。侯不諱言，三重在歷次新北選舉都是激戰區，最後階段必須一票票爭取，他與三重感情深厚，任內推動第二行政中心、總圖等指標建設，希望三重人支持李四川，未完成的建設讓李接棒推動。

昨天下午，車隊從李四川三重競總浩浩蕩蕩出發，周邊聚集大批支持者。李四川準備登上宣傳車時，現場沸騰，「李四川我愛你」、「川伯加油」、「李四川凍蒜」等喊聲此起彼落；馬路另一側也有不少路過民眾停下腳步，排成一列，為李四川助陣或拿起手機拍照，李熱情地揮手回應。

李四川昨也偕侯友宜一起出席土城三峽挺川音樂會，在支持者簇擁下大進場，全場高喊「李四川凍蒜」，展現磅礴氣勢，侯強調市政建設要交給「有料、值得信任」的李四川延續，大讚李在新北副市長任內對在地貢獻良多，「李四川就是一塊做事的金字招牌」，未來捷運萬大中和樹林線、新北大巨蛋及土樹三鶯等重大建設，須仰賴李四川的工程專業來接棒。

侯、李也一同前往新北市醫師公會醫師節慶祝大會，侯友宜台上強力推薦李四川，直言「醫師看病、警察抓壞人都不分黨派，做事能力才是最重要標準」。

中國時報民調顯示，對新北市長人選有14.6％民眾表示尚未決定；看好度部分，28.9％新北市民看好李四川當選，有27.3％看好蘇巧慧入主新北市政府，也有高達43.4％民眾表示不知道，整體選情呈現膠著。

民調指出，在候選人評價方面，滿分為10分的情感溫度計上，李四川獲得6.12分評價，蘇巧慧獲得5.87分評價，兩人皆獲得新北市民肯定，李四川超過6分得到溫暖的肯定。在形象評價差異部分，36.6％市民「對李評價高於蘇」，34.1％「對蘇評價高於李」，也有29.4％對兩位候選人評價相同。

年齡層部分，李四川在20至29歲選民中，獲33.2％支持，微幅領先蘇巧慧的30.2％。他在30至39歲年齡層較具優勢，領先蘇巧慧12.6個百分點；蘇巧慧則在50至59歲年齡層取得7.4個百分點的領先。在投票率較高的高齡族群部分，李四川在60至69歲支持度為39.8％，領先蘇巧慧的33.2％；70歲以上族群，李四川微幅領先蘇巧慧，雙方差距為3.1個百分點。

在性別部分，李四川獲得40.4％男性選民支持，蘇巧慧支持度為36.5％；在女性選民部分，蘇巧慧支持度為30.6％，李四川支持度為33.9％，雙方在性別差異上優勢並不顯著。在教育程度部分，李四川在專科以上高學歷選民中具備明顯領先優勢，蘇巧慧則在國中以下族群較具優勢。