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新北選舉／侯友宜執政8年期末考 比自己選還認真

記者王慧瑛
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新北市長侯友宜出任李四川競總主委，兼顧市政與輔選，他受訪說，希望「能做事、會做事...
新北市長侯友宜出任李四川競總主委，兼顧市政與輔選，他受訪說，希望「能做事、會做事、做成事」的李四川能當選，在關鍵時刻，絕不放棄任何一票，將全力衝刺贏得最後勝利。(記者王慧瑛／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

新北市長選戰進入最後衝刺，侯友宜傾全力輔選李四川，透過地方組織、車掃與里長動員放大藍營基層優勢，也被視為其8年施政成果的檢驗。

新北市長選戰最後衝刺時刻，國民黨李四川面對五五波的拉鋸局勢，空戰聲量與選戰資源不占優勢，如何把地方組織動員到極致，成為藍營最後一哩路的重要布局。身兼競總主委的現任市長侯友宜，在忙碌市政行程中，仍擠出時間輔選，陪車掃上街催票，還親自打電話向里長請託，把多年累積的地方人脈轉化為催票力量。

侯友宜即將卸任，施政高滿意度及多年累積的地方影響力，是李四川競選團隊的重要輔選支柱。這場選舉不只是李四川人生首戰，也被視為侯友宜執政八年的期末考，攸關新北市政能否延續。

侯友宜面臨不能掉棒的壓力，他對這一仗的投入程度，從地方組織動員可見一斑：侯親自督軍操盤，他倚重的左右手副市長劉和然、工策會總幹事謝政達也居間協助後援會等組織系統，劉形容「侯市長對這一局投入程度，比他自己選更認真」。

李四川陸戰布局，從個人掃街擴大為地方組織全面串聯。面對民進黨候選人蘇巧慧有府院黨高層接力站台，藍營選戰打法凸顯地方組織與行政經驗。政績牌訴求侯八年市政成果，形象牌凸顯李四川的工程專業與行政歷練，「強強聯手」戰略則是攜手蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜等輔選力量。李四川在辯論會後聲勢上揚，更要乘勝追擊。

選戰最後一哩路，侯友宜一通通電話串起里長，一場場車掃深入巷弄，一個個地方組織加入動員，每個節點都是基層力量的累積。藍軍要發揮螞蟻雄兵的集體意志，加上口碑行銷，來說服更多選民。

精華 FAQ

  • 侯友宜身兼競總主委，雖忙於市政仍親自輔選李四川，包含陪車掃、打電話請託里長，並由副市長劉和然、謝政達協助組織動員，展現高度投入。

  • 因為李四川若勝選，等同延續侯友宜8年來累積的市政成果與地方影響力；反之若失利，侯的執政成績與藍營在新北的治理延續都將受到檢驗。

  • 藍營強調地方組織全面串聯、政績牌與形象牌並用，並結合蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜等輔選力量，透過車掃、巷弄拜票與口碑行銷衝刺選情。

侯友宜 李四川 國民黨

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