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新聞眼／首都之戰變挑戰中央 蔣萬安能否突破同溫層？

記者林修全
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國民黨新北市長候選人李四川（左）16日一早合體台北市長蔣萬安（中）、雲林縣長張麗...
國民黨新北市長候選人李四川（左）16日一早合體台北市長蔣萬安（中）、雲林縣長張麗善（右），以車隊在三蘆地區掃街拜票。（記者許正宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安在選前大型造勢中把台北市長選戰拉高為中央與國家路線之爭，藉藍營總動員催票固票，但也面臨中間選民觀感與市政訴求被模糊的風險。

選戰倒數已不到兩周，台北市長蔣萬安14日冒雨舉辦「安心大遊行」，隊伍兵分兩路，分別從南京東路的競選總部周邊與大安森林公園出發，在市府前廣場會師，不過，這場遊行最值得注意的不是人數，而是蔣萬安在壓軸演說中，他把一場市長選舉拉高成全國層次的對決。

蔣萬安在台上說，這一仗不只攸關台北市未來，更是對國家路線與方向的選擇，並呼籲選民在11月28日對民進黨投下不信任票。這個定調值得玩味，對尋求連任的市長而言，最大資產本是市政成績，如輝達總部落腳北士科、捷運北環段動工，但在選前規模最大的造勢場合，他在市政訴求之外，更把選舉拉高到對中央執政與國家路線的表態。

蔣萬安為何如此定調？選戰最後兩周重點在於催票、固票，而對中央執政的不滿，最能點燃藍營支持者情緒，讓這群人願意「站出來」。此舉也延續今年7月號召上凱道反毒油的路線，當時，蔣萬安就多次以挑戰中央的姿態累積聲量。

站台陣容也透露出同樣訊號，台中市長盧秀燕擔任競總主委，與蔣萬安同乘戰車；立法院長韓國瑜帶領另一路隊伍；新北市長侯友宜、新北市長候選人李四川也到場站台。北市選戰被打造成整個藍營的總動員，而盧秀燕、韓國瑜與蔣萬安都是藍營具有全國聲量的政治人物。

只是這也存在風險，畢竟把市長選舉變成對中央的信任投票，等於把自己綁上全國的藍綠對決，對只想投給一位市長的中間選民，未必有吸引力，也未必有利其他縣市的選情。

藍白合作則是另一個看點，民眾黨6位北市議員候選人到場相挺，但柯文哲與黃國昌都未現身，藍白雖已從隔空合作走向組織站台，重量級人物能否真正合體，仍是觀察指標。今年民眾黨並未推出台北市長人選，過去支持民眾黨的選民最終如何投票，是這場選戰的隱藏變數。蔣萬安先前已表態「非常樂意」參加民眾黨21日的全國大集結，柯文哲也不排斥同台，屆時能否成行，將是藍白合作的下一個觀察點。

但街頭聲勢從來不能直接換算成選票，蔣萬安將選戰拉高到國家路線之爭，固然有助凝聚藍營基本盤，卻也可能模糊市政成績與政策願景。如何讓「國家路線」的訴求既能催出支持者，又不讓中間選民卻步，才是蔣萬安最後這不到兩周的真正考驗。

精華 FAQ

  • 最重要的訊號是他不再只談市政成績，而是把台北市長選戰升高為對中央執政與國家路線的表態，藉此凝聚藍營支持者情緒，衝刺最後階段選情。

  • 因為選戰倒數階段重點在催票與固票，而對中央執政的不滿最容易點燃藍營選民情緒，促使支持者站出來投票，並延續他先前挑戰中央的操作路線。

  • 風險在於可能把自己綁進全國藍綠對決，讓原本只想評估市政表現的中間選民感到距離，也可能使市政成績與政策願景被國家路線論述所掩蓋。

民進黨 侯友宜 蔣萬安

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