高雄選舉／賴瑞隆喊捐出補助款 柯志恩酸「我不像新潮流有錢」

國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）15日早連掃三處傳統市場，有熱情民眾特別停車等待，給她加油打氣。(記者徐白櫻／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 高雄市長選戰升溫，賴瑞隆承諾捐出補助款，柯志恩則反擊要求先說明政治獻金與金援問題，雙方並互批對方以金錢議題取代政見論述。

高雄市長藍綠激戰，民進黨 賴瑞隆前天在公辦政見會承諾捐選舉補助款，國民黨 柯志恩昨說，自己沒拿雲豹台幣300萬元政治獻金、也不像新潮流這麼有錢，賴應先把自己金援交代清楚；賴瑞隆回擊，別一直用不完整資訊連連看、抹黑、攻擊，「到底是要捐還是不捐」？雙方隔空交鋒。

柯志恩昨到傳統市場掃街，對是否跟進捐出選舉補助款，她說，尊重賴瑞隆個人選擇，補助款如何運用是候選人的自由，「完全不予評論」，但話鋒一轉，質疑賴瑞隆應先說明雲豹能源相關政治獻金與基金會是否有雲豹能源高層擔任董事等問題。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（右）15日起展開車隊掃街，預計10天內走完全市38個行政區。（記者張議晨／攝影）

柯志恩說，民進黨財力雄厚，賴應把金援問題交代清楚，而非一再將焦點放在補助款。公辦政見會應回歸城市願景及政策討論，賴瑞隆及台南市長候選人陳亭妃都談選舉補助款，令人不解，質疑為何把金錢運用當成政見焦點。

賴瑞隆昨說，他每次選舉都捐出補助款，這次也不例外，不捐是個人選擇，捐出做公益也是好事，盼柯志恩正面回答是否願意跟進。

對於政治獻金質疑，賴瑞隆強調，他從政30年，歷次選舉都遭對手指控，從遊艇弊案、慶富案到光電弊案，事後都證明沒有問題。他批柯志恩以片段資訊連結、影射，選舉不該淪為造謠抹黑，並反問柯4年來究竟替高雄爭取哪些重大建設，應向市民說明。

選戰攻防持續升溫，雙方加緊陸戰催票。賴瑞隆昨生日，遇到車掃第一天，他笑說「很巧」。首日從左營、楠梓啟動，10天走遍38行政區，結合各區特色農產、美食宣傳高雄，呼籲支持者返鄉投票。

柯志恩昨力攻傳統市場選票，上午到路竹、岡山兩地3處早市，下午到市區自由黃昏市場掃街，隨著選戰加溫、市場民眾愈發熱情，開心要簽名、合影，還有人準備手寫海報為「俠女市長」加油。