黑白集／羅大佑鍾明軒喊言論自由 何等悲哀

羅大佑從戒嚴時期就寫歌衝撞當時執政的國民黨，近日接受專訪砲轟政界與文化界，痛心台灣變得大家都不敢發聲。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 羅大佑與鍾明軒先後為「不敢說話」發聲，前者痛批社會噤聲，後者控訴遭政治獵巫與網暴，文章借此質疑台灣言論自由是否正在退化。

歌手羅大佑近日接受專訪時火力全開，不僅砲轟政界與文化界，更痛心台灣怎麼會變成大家都不敢發聲？幾天後，這兩年屢遭政治獵巫及網暴的網紅鍾明軒也發聲，呼籲別讓恐懼與沉默螺旋侵蝕台灣民主。羅大佑與鍾明軒，這兩位年齡相差近半世紀的公眾人物，卻都提到同一件事—不要害怕說話。這是何等悲哀的事。

羅大佑從戒嚴時期就寫歌衝撞當時執政的國民黨 ，一路走來，他始終站在權力的對立面。羅大佑這回站出來，為不敢發聲的沉默大眾發出不平之鳴，卻遭瘋狂出征。但羅大佑的話之所以引發廣大共鳴，正是因為他說出了許多人的心聲。

數日後，七年前曾訪問過前總統蔡英文的鍾明軒也發聲。前兩年他自費赴大陸旅遊拍片，卻被誣指收紅錢，深綠網紅還剪接影片栽贓他，讓他一夕間失去所有廠商業配，還被要求「滾出台灣」。但包含蔡英文等過去曾與他站在一起的民進黨人，不僅沒有聲援，有些甚至還成為加害者。如今，他選擇站出來以蔡英文為象徵喊話：「妳還願意聽我講完嗎？」原因就是擔心，當愈來愈多公民因恐懼而沉默，台灣的民主恐將只剩下一塊漂亮的招牌。

年齡差距可說是祖孫輩的羅大佑與鍾明軒，如今卻相繼大聲疾呼我們不要害怕發聲，台灣的民主與言論自由是返祖了嗎？（轉載自聯合報）