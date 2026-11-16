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三踩紅線 沈伯洋得罪初音、火影兩大動漫粉

記者洪子凱林麗玉／台北16日電
民進黨台北市長候選人沈伯洋極力造勢，但近來卻三度惹怒動漫圈。（記者曾吉松／攝影）
民進黨台北市長候選人沈伯洋極力造勢，但近來卻三度惹怒動漫圈。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋接連因大洋流計畫視覺、火影台詞與初音合成音引發動漫圈爭議，雖已道歉並稱事前確認規範，仍遭批評蹭人氣。

民進黨台北市長候選人沈伯洋最近三度惹怒動漫圈，10月底公布「大洋流計畫」，主視覺疑使用AI生成產物後，火速下架。其次，沈前天政見會錯誤引用動漫「火影忍者」主角說法，被發現後公開致歉；未料當晚競選活動公開播放日本虛擬歌手「初音未來」合成音，遭動漫迷質疑違反日方規定，「一天之內得罪了火影粉跟初音粉」。沈伯洋昨說，團隊有先確認相關規範，但以後推廣會更小心。

沈伯洋前晚舉辦「洋流祭」，節目尾聲播放初音未來合成聲清唱「台北順起來」競選歌曲，現場氣氛熱絡，但網路社群炸鍋。有網友質疑，日本官方及相關二次創作規範，已禁止將初音未來的角色與形象用於特定的政治、宗教宣傳或思想勸誘，聲音雖未明文禁用於競選宣傳，但沈伯洋恐踩紅線。

沈伯洋昨表示，團隊使用前有先確認，規範是不能夠用圖像加上Icon（圖示）、商標、聲音來背書，如果單純是聲音變了後去銜接下一個活動，目前看來應還OK，但若大家有疑慮，以後推廣會更加小心，讓大家更能同樂，「這是我要學習的。」

不僅如此，沈伯洋在前天政見會結束時引用動漫「火影忍者」主角鳴人的名言，「木葉的同胞都是我身體的一部分，村裡的人都相信我，我也相信著大家。」隨即被網友漫迷糾正，這段話其實是初代火影千手柱間所講，不是鳴人說的。

沈伯洋昨表示，會後工作人員提醒是初代火影所講，當下他還堅持是鳴人，回去才發現自己記錯。沈直呼「對不起」，謝謝大家不吝指正，他還在思考如何道歉，「選後我一定會去複習。」

國民黨前發言人楊智伃說，沈伯洋想蹭火影忍者，但他完全不符合鳴人帶給大家的熱血與感動，不是成為火影就會被大家認同，而是被大家認同的人才能成為火影；沈伯洋過去的言行，是否符合多數善良市民的價值，才是大家認不認同的關鍵。

精華 FAQ

  • 主要是他在競選活動中播放初音未來的合成音，遭質疑可能涉及日本官方二次創作規範，尤其不能拿角色、形象或聲音替政治宣傳背書，因此引發動漫迷不滿。

  • 沈伯洋引用「木葉的同胞都是我身體的一部分」等台詞時，原本以為是鳴人說的，後來被網友指出其實是初代火影千手柱間所講，他事後也公開道歉。

  • 沈伯洋表示團隊事前有確認規範，若外界仍有疑慮，未來會更小心；國民黨前發言人楊智伃則批評他想蹭火影忍者，認為言行未必符合多數市民認同。

民進黨 日本 沈伯洋

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