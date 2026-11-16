綠指蔣萬安吃霸王餐藍提告 夜市自治會：早就委託付款

台北市長蔣萬安日前前往饒河夜市掃街拜票，蔣萬安前往東發號用餐，被指團隊未付款；夜市自治會澄清，市長幕僚用餐前已先給2000台幣委託協助付款。（記者曾原信／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安到饒河夜市東發號用餐被指吃霸王餐，夜市自治會與戴錫欽均稱事前已委託付款，藍營並對爆料的許淑華提告。

台北市長蔣萬安 日前到饒河夜市拜票，在曾發生「菜單遮蔽簽名」風波的東發號小吃店用餐，民進黨台北市議員許淑華爆料蔣吃「霸王餐」。夜市自治會澄清，市長幕僚用餐前已先給2000元（台幣，下同）委託協助付款；國民黨 議員詹為元提告許違反選罷法，意圖使人不當選。

蔣萬安昨還原當天情況，幕僚事先已給2000元，他也很好奇，為什麼是民進黨議員在政論節目上面講，許淑華明明不在現場；選戰已進入最後階段，須本於事實評論。

民進黨台北市長候選人沈伯洋 反問，「報警處理，為什麼？」只要釐清處理即可，不要再讓東發號捲入爭議，付錢這種事有時候可能有一些小失誤，後續處理好就好，沒有必要進一步追究。

許淑華說，據她所知，店家從沒說過要請客招待，蔣萬安一行人沒有依店內告示付款，她只是陳述事實，既然蔣競辦已提告，就交由司法，她願配合調查，希望外界別再打擾業者。不過，記者追問她是向誰求證？許淑華卻說，「求證誰不需要去講」。

被委託付款的饒河街觀光夜市自治會長郭洪金鳳昨說，用餐完當晚即向店家結帳，因店家婉拒收款，加上現場有不少客人排隊，才約定隔天再到店結帳。郭直言，許淑華事前未來求證，「怎麼可以話隨便亂說？」

當天陪同掃街的議長戴錫欽昨天也出面還原過程。戴錫欽說，市長蔣萬安夜市拜票，到店家消費是很自然的事，尤其發生遼寧夜市又一村叫陣事件後，蔣幕僚更慎重有去問店家意願，包括打招呼、前往用餐是否適合，所以用餐前，幕僚都已徵詢過沒問題，甚至擔心現場人太多，事前將餐費2000元交給自治會長幫忙協助付餐費，一切溝通都沒有問題。

戴也還原當天過程，就是因為都事先做好溝通，所以當天店家、自治會長都知道蔣萬安快到了，所以會長幫忙預留位子，也沒有大批人進到店家，電視台都有畫面。

至於為何要到當初發生遮蔽簽名事件的店家用餐，戴說，尤其這家店，對在地議員來說都很熟，包括他，對蔣萬安來說，拜票也是要鼓勵大家消費，事前也都非常有禮貌徵詢，拜會、用餐方不方便，店家也都有同意，更希望能刺激店家消費。

戴也透露，他跟這家東發號的老闆很熟，先前發生「菜單遮蔽簽名」風波之前，他就曾上「女人我最大」節目推薦過這家在地美食，甚至遮蔽簽名風波後，他也用議長身分，買這家店的美食給議會跨黨派議員。

戴說，蔣萬安也是希望藉由這樣的拜票，能進去實際消費，在店家同意前提之下，讓他們可以不用受政治紛擾影響，也歡迎大家，不管政黨屬性為何、支持誰，都能勇於消費在地美食。