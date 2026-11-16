新聞評論／民進黨「五府千歲」壓境 蔣萬安一城抗一國

台北市長選戰被視為一場「中央圍攻地方」的不對稱戰役；圖為民進黨台北市長候選人沈伯洋舉行「台北大洋流」士林、北投車隊掃街壓軸場，終點站關渡宮，兼任民進黨主席的總統賴清德站台開講。（記者林伯東／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出台北市長選戰已變成民進黨府院總動員對決蔣萬安的「一城抗一國」，並批評執政黨操作空戰與行政資源輔選，恐衝擊民主公平。

歷經月餘的洋流壓抑後，沉默螺旋開始站出來了。選前倒數兩周，台北市長蔣萬安 舉辦的「安心大遊行」，8萬人冒雨上街表態力挺。當民進黨 候選人沈伯洋 以「洋流祭」吸引上萬人參與，盼望「創造台北歷史」時，蔣萬安除以首都政績說服選民外，更拉高層級，呼籲選民不要再沉默，「要對民進黨政府投下不信任票」。

台北市長選戰，表面上是賴清德總統欽點的沈伯洋挑戰蔣萬安，實質上卻是一場「中央圍攻地方」的不對稱戰役。前總統蔡英文和賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰等府院高層傾巢而出，為洋流助勢。政壇戲稱，這是「五府千歲」總動員。當民進黨傾全國黨政資源重兵圍攻，首都市長選舉不再只是地方治理的檢驗，而被拉高為「一城抗一國」的對決。

平心而論，從蔡政府到賴政府十餘年來，台灣社會並未迎來民進黨描繪的榮景。朝野對立加劇、社會信任撕裂、少子化國安危機、台海局勢日趨險峻，連被視為堅若磐石的台美關係，以及支撐台灣經濟半邊天的AI產業優勢，都面臨嚴峻考驗，人民對未來的焦慮與日俱增。但執政黨不思化解國政僵局與民生困境，反藉地方大選，將大環境的民怨操作成「台北不順」，為中央失政找替罪羊，更為洋流造浪破堤。

另一方面，藍營初期似乎低估數位時代傳播機制的演進。2014年柯文哲的白色力量、2018年韓國瑜的韓流，台灣選舉已告別純粹依賴組織與造勢的傳統模式；如今洋流更進一步結合AI科技、大數據分析與社群演算法，即時抓取數百萬筆市政公開資料，精準捕捉議題並執行打跑戰術，也影響年輕世代的觀感。面對高強度的數位空襲，藍營反應略顯遲緩，防守代價倍增。

不過，比起選舉技術、文宣策略與動員工具，選民最應該警惕的是，這場選戰不僅呈現資源落差，更暴露黨國不分的憲政隱憂。府院高層一路「陪伴」輔選沈伯洋，賴清德親自操盤督軍，潘孟安下令行政團隊對深偽影片、中國介選嚴格執法，更遑論運動部長李洋陪同車掃、文化部長李遠帶隊走讀，連國防部教召播放沈伯洋影片似乎也見怪不怪。當行政要員紛紛下場助拳，國家機器淪為特定政黨輔選工具，不只破壞行政中立原則，更讓民主制度最基本的公平競爭底線淪陷。

聲勢浩大的空戰與名人加持，也加劇了沉默螺旋效應。但名人加持向來是雙面刃。聯電創辦人曹興誠的妖言、作家廖玉蕙與財經專家謝金河的謠言，都引發幫倒忙的翻車爭議；顯示若候選人過度偏聽同溫層聲音，言論一旦脫離主流民意，反而容易引發中間選民的反感，空戰聲量未必能等比例轉化為實質選票。

首都選戰向來具有外溢效應，牽動新北、基隆、宜蘭等鄰近縣市板塊，這是蔣萬安和國民黨候選人休戚與共的「守城之戰」。執政黨步步進逼，在野陣營沒有分裂的本錢。蔣萬安除了鞏固傳統支持者，更須以務實的市政願景爭取中間選民認同；唯有在野力量整合為守護城市治理的「蔣萬安們」，方能有效制衡一黨獨大的政治傾斜。

AI科技與社群演算法或許能重塑選舉的傳播形式，國家機器與政治包裝也能製造洋流聲勢，但網軍無法建設城市，選舉技術也解決不了都市交通與居住難題。民主選舉的本質終究在於選賢與能和責任政治，台北市民應該檢驗的，不是比誰的政治靠山和網路聲量，而是誰具備更接地氣的治理能力，能看見10年後的首都願景。