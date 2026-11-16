我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

新聞評論／民進黨「五府千歲」壓境 蔣萬安一城抗一國

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長選戰被視為一場「中央圍攻地方」的不對稱戰役；圖為民進黨台北市長候選人沈伯...
台北市長選戰被視為一場「中央圍攻地方」的不對稱戰役；圖為民進黨台北市長候選人沈伯洋舉行「台北大洋流」士林、北投車隊掃街壓軸場，終點站關渡宮，兼任民進黨主席的總統賴清德站台開講。（記者林伯東／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出台北市長選戰已變成民進黨府院總動員對決蔣萬安的「一城抗一國」，並批評執政黨操作空戰與行政資源輔選，恐衝擊民主公平。

歷經月餘的洋流壓抑後，沉默螺旋開始站出來了。選前倒數兩周，台北市長蔣萬安舉辦的「安心大遊行」，8萬人冒雨上街表態力挺。當民進黨候選人沈伯洋以「洋流祭」吸引上萬人參與，盼望「創造台北歷史」時，蔣萬安除以首都政績說服選民外，更拉高層級，呼籲選民不要再沉默，「要對民進黨政府投下不信任票」。

台北市長選戰，表面上是賴清德總統欽點的沈伯洋挑戰蔣萬安，實質上卻是一場「中央圍攻地方」的不對稱戰役。前總統蔡英文和賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰等府院高層傾巢而出，為洋流助勢。政壇戲稱，這是「五府千歲」總動員。當民進黨傾全國黨政資源重兵圍攻，首都市長選舉不再只是地方治理的檢驗，而被拉高為「一城抗一國」的對決。

平心而論，從蔡政府到賴政府十餘年來，台灣社會並未迎來民進黨描繪的榮景。朝野對立加劇、社會信任撕裂、少子化國安危機、台海局勢日趨險峻，連被視為堅若磐石的台美關係，以及支撐台灣經濟半邊天的AI產業優勢，都面臨嚴峻考驗，人民對未來的焦慮與日俱增。但執政黨不思化解國政僵局與民生困境，反藉地方大選，將大環境的民怨操作成「台北不順」，為中央失政找替罪羊，更為洋流造浪破堤。

另一方面，藍營初期似乎低估數位時代傳播機制的演進。2014年柯文哲的白色力量、2018年韓國瑜的韓流，台灣選舉已告別純粹依賴組織與造勢的傳統模式；如今洋流更進一步結合AI科技、大數據分析與社群演算法，即時抓取數百萬筆市政公開資料，精準捕捉議題並執行打跑戰術，也影響年輕世代的觀感。面對高強度的數位空襲，藍營反應略顯遲緩，防守代價倍增。

不過，比起選舉技術、文宣策略與動員工具，選民最應該警惕的是，這場選戰不僅呈現資源落差，更暴露黨國不分的憲政隱憂。府院高層一路「陪伴」輔選沈伯洋，賴清德親自操盤督軍，潘孟安下令行政團隊對深偽影片、中國介選嚴格執法，更遑論運動部長李洋陪同車掃、文化部長李遠帶隊走讀，連國防部教召播放沈伯洋影片似乎也見怪不怪。當行政要員紛紛下場助拳，國家機器淪為特定政黨輔選工具，不只破壞行政中立原則，更讓民主制度最基本的公平競爭底線淪陷。

聲勢浩大的空戰與名人加持，也加劇了沉默螺旋效應。但名人加持向來是雙面刃。聯電創辦人曹興誠的妖言、作家廖玉蕙與財經專家謝金河的謠言，都引發幫倒忙的翻車爭議；顯示若候選人過度偏聽同溫層聲音，言論一旦脫離主流民意，反而容易引發中間選民的反感，空戰聲量未必能等比例轉化為實質選票。

首都選戰向來具有外溢效應，牽動新北、基隆、宜蘭等鄰近縣市板塊，這是蔣萬安和國民黨候選人休戚與共的「守城之戰」。執政黨步步進逼，在野陣營沒有分裂的本錢。蔣萬安除了鞏固傳統支持者，更須以務實的市政願景爭取中間選民認同；唯有在野力量整合為守護城市治理的「蔣萬安們」，方能有效制衡一黨獨大的政治傾斜。

AI科技與社群演算法或許能重塑選舉的傳播形式，國家機器與政治包裝也能製造洋流聲勢，但網軍無法建設城市，選舉技術也解決不了都市交通與居住難題。民主選舉的本質終究在於選賢與能和責任政治，台北市民應該檢驗的，不是比誰的政治靠山和網路聲量，而是誰具備更接地氣的治理能力，能看見10年後的首都願景。

精華 FAQ

  • 文章認為這場選戰不只是蔣萬安對上沈伯洋，而是民進黨府院高層傾巢而出、以中央資源圍攻地方，形成「一城抗一國」的不對稱戰役。

  • 作者批評蔡英文、賴清德、蕭美琴、潘孟安與卓榮泰等高層全面助選，甚至牽動行政部門行動，認為這已讓國家機器淪為特定政黨的輔選工具，破壞行政中立。

  • 文章認為蔣萬安不能只靠反制空戰，還要以市政政績與務實願景爭取中間選民；在野陣營也須整合力量，避免分裂，才能守住首都治理與政治制衡。

蔣萬安 民進黨 沈伯洋

上一則

「調劑1張賠1張」 247家健保藥局熄燈 衝擊偏鄉病患用藥

下一則

新北封關民調 李四川支持度微幅領先蘇巧慧 差距3.6個百分點

延伸閱讀

新聞眼／選戰質變 討厭民進黨化身最大反對黨

新聞眼／選戰質變 討厭民進黨化身最大反對黨
台總統府秘書長列席民進黨選戰會議 確立沈伯洋為衝刺主軸

台總統府秘書長列席民進黨選戰會議 確立沈伯洋為衝刺主軸
萬川合體 蔣萬安批國家機器打壓 藍綠陸軍大動員 沈伯洋南下台中

萬川合體 蔣萬安批國家機器打壓 藍綠陸軍大動員 沈伯洋南下台中
北市安心大遊行、洋流祭拚場 蔣萬安：用善良戰勝傲慢

北市安心大遊行、洋流祭拚場 蔣萬安：用善良戰勝傲慢

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

2026-11-13 08:39
韓國瑜上台時不慎摔倒，幸被張嘉郡和張麗善扶住，成為造勢晚會小插曲。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

2026-11-15 09:15
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。(本報系資料照)

羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我外省人 聽不懂他講什麼

2026-11-12 10:10
台外交部發言人蕭光偉。(圖／本報系資料照)

反擊馬來西亞首相一中言論 台外交部證實暫緩投資協商

2026-11-10 09:05

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援