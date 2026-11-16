我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

大洋流車掃最終場 沈伯洋喊改變歷史

記者洪子凱林麗玉／台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
沈伯洋（右）車隊掃街，賴清德總統（中）站台贈「水滴寶劍」。（記者林伯東／攝影）
沈伯洋（右）車隊掃街，賴清德總統（中）站台贈「水滴寶劍」。（記者林伯東／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋大洋流車掃最終場在關渡宮周邊掀起熱潮，賴清德、陳其邁接力助講批蔣萬安，現場雖有驚喜與展演，也一度因救護受阻暫停。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨大洋流車掃最終場，關渡宮周邊塞爆支持民眾，淡水河上還有多艘船舶懸掛「洋流」標語，主辦單位稱現場逾10萬人，賴清德總統、高雄市長陳其邁站台，砲口齊指台北市長蔣萬安，高喊11月28日一起改變歷史。

昨晚士林北投的大洋流車掃造勢最終場，擔任壓軸助講嘉賓的賴總統喊話說，最後幾天努力一鼓作氣，把沈伯洋送入台北市政府，更批評蔣萬安多項市政缺失，送沈伯洋「水滴寶劍」，喊話要帶著支持者力量，「讓未來的台北市長，不再問A答B。」

賴總統致詞時表示，這場選舉不只在選人，也在選擇價值及生活方式，更是讓台北市停止多年沉痾、蛻變重新開始，並喊話「為無辜被砍的樹、為可憐受虐兒童、為健康把關營養午餐、為寶林茶室無辜受害者」採取行動，要讓橫行街頭老鼠不見、怵目驚心監獄式吸菸區不見。

陳其邁致詞則稱讚沈伯洋具當市長最重要的「熱情、責任感、判斷力」三條件；並不忘偷臭蔣萬安「問T答K」，照稿念結果就會「振聾發聵」繞不回來，還轟蔣萬安的生生喝鮮奶、無菸城市、遮陽傘、松山機場遷建等政策，就是急就章、沒有配套。

昨天大洋流車掃過程，也出現小彩蛋，由於昨剛好是沈伯洋與太太曾心慧結婚紀念日，曾也驚喜現身車掃路線中，高舉「愛你1萬年」放閃看板，讓沈相當驚喜；造勢現場更從中午就開始聚集人潮，關渡碼頭旁更聚集多艘遊艇，「水陸大會師」場面壯觀，活動尾聲還有無人機展演，寫下「台北大洋流」、「回家投票」等。

沈致詞拋出運動、交通、AI等政見，並直呼這次車掃，應是史上最累的一次，人非常多，也感謝員警、志工跟粉絲每一場幫忙與力挺。

不過，昨晚活動也發生插曲，活動中有民眾身體不適送醫，但因現場人潮多，阻擋救護車路線，工作人員緊急疏散群眾，活動一度暫停20分鐘。

精華 FAQ

  • 活動在士林北投舉行，關渡宮周邊與淡水河沿岸擠滿支持者，主辦單位稱現場逾10萬人，並有船舶與無人機共同營造大規模造勢氣勢。

  • 賴清德呼籲支持者把沈伯洋送入台北市政府，並批評蔣萬安多項市政缺失；陳其邁則稱讚沈的熱情、責任感與判斷力，並酸蔣萬安政策急就章。

  • 沈伯洋太太曾心慧驚喜現身，送上結婚紀念日祝福；晚間也有無人機展演與標語，但因有人身體不適送醫、救護車動線受阻，活動一度暫停20分鐘。

沈伯洋 蔣萬安 陳其邁

上一則

三踩紅線 沈伯洋得罪初音、火影兩大動漫粉

下一則

黑白集／羅大佑鍾明軒喊言論自由 何等悲哀

延伸閱讀

首都激戰 「台中市長替台北市長跑攤」李洋助陣沈伯洋掃街

首都激戰 「台中市長替台北市長跑攤」李洋助陣沈伯洋掃街
北市安心大遊行、洋流祭拚場 蔣萬安：用善良戰勝傲慢

北市安心大遊行、洋流祭拚場 蔣萬安：用善良戰勝傲慢
周六高雄市拚場 柯志恩合體萬安 賴瑞隆連線洋流

周六高雄市拚場 柯志恩合體萬安 賴瑞隆連線洋流
北市藍綠催票大戰 瞄準未表態者

北市藍綠催票大戰 瞄準未表態者

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

2026-11-13 08:39
韓國瑜上台時不慎摔倒，幸被張嘉郡和張麗善扶住，成為造勢晚會小插曲。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

2026-11-15 09:15
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。(本報系資料照)

羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我外省人 聽不懂他講什麼

2026-11-12 10:10
台外交部發言人蕭光偉。(圖／本報系資料照)

反擊馬來西亞首相一中言論 台外交部證實暫緩投資協商

2026-11-10 09:05

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援