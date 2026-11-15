重磅快評／三度惹怒動漫迷 沈伯洋用魔法打敗魔法？

「初音未來」公仔。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋以二次元形象投入選戰，卻因AI圖像、錯引《火影忍者》台詞與使用初音未來聲音宣傳，連續引發動漫迷反彈與道歉。

自稱動漫迷的民進黨 台北市長候選人沈伯洋 積極打造二次元人設，但從競選主視覺、政見會引用《火影忍者》，到最新「洋流祭」使用初音未來音源，短短一個多月，接連三度惹怒動漫迷。沈伯洋將動漫當成選舉宣傳利器，卻連踩三次紅線，即使是勇者欣梅爾也不一定辦得到。

民進黨陣營10月初公布「洋流號」競選主視覺，沈伯洋化身二次元動漫船長，動漫圈人士卻質疑使用生成式AI，直指ACG創作圈最敏感的議題。沈伯洋隨後坦承使用AI輔助，並宣布停止使用爭議圖片，成為洋流踩到的第一道動漫紅線。

第二道紅線是政見會的錯誤引述。沈伯洋說，他引用火影忍者主角漩渦鳴人的名言，強調「木葉的同胞都是我身體的一部分，村裡的人都相信我，我也相信大家」。但馬上被真正的粉絲抓包，這句話根本不是鳴人所說，而是出自初代火影千手柱間。

國民黨前發言人楊智伃批評，「要蹭，可不可以先做好事實查核？蹭錯了，就是天大的笑話。」沈伯洋15日坦承錯誤，並向網友道歉，承諾選後複習。

第三道紅線，「洋流祭」14日使用日本虛擬偶像初音未來的聲音，公開播唱「台北順起來」，引發多數動漫迷出面捍衛，初音不應當成政治用途。2010年日本民主黨參議員藤末健三曾使用初音製作選舉文宣，被權利方Crypton公司拒絕初音角色被政治使用，後來藤末改採替代影片使用初音的合成聲音，但不標示名稱。不過，動漫界普遍無法接受初音被政治化，連Threads（脆）社群都罕見對洋流炸鍋，怒斥「這是初音被黑的最慘的一次」。

沈伯洋15日受訪時解釋，團隊事前有確認，規範上不能以圖像、icon（圖標）加上商標、聲音用作背書，但如果單純是用聲音的變音去銜接下一個活動，目前看來應該是OK，如果大家有疑慮，會再來深入討論。後續沈伯洋也發文表示，本想藉此推廣Miku（初音），以後推廣上會更加小心，才能讓大家更能同樂，這是他要學習的。

事實上，「初音未來」（Hatsune Miku）的意義是「來自未來的第一個聲音」，反映她在數位音樂領域的地位與象徵。初音未來是創作者、使用者及全球粉絲共同參與的虛擬歌手文化，何勞沈伯洋再費心「推廣」？

沈伯洋牴觸三件動漫迷的核心底線，AI生成、錯誤引述、過度消費，性質或許不同，卻有一個共同問題：政治人物自稱動漫迷，但是否真的尊重動漫文化與精神？候選人拜票最愛攀親帶故，到偏鄉、離島就說自己是那裡人，政壇常戲稱，「如果火星有票，候選人也會自稱是火星人」；但動漫世界不一樣，有其原創精神、人物脈絡與文化淵源，不是任誰自誇一句資深動漫迷、看過很多漫畫，背幾句華麗台詞，就可以無限制消費動漫。

不少六、七年級生至今還記得《灌籃高手》、《七龍珠》等神作，因為當年的熱血沸騰，曾經支持許多人相信可以一生懸命去完成自己的夢想。「一旦放棄的話，比賽就結束了！」安西教練鼓勵三井壽的那句話，至今仍是許多中年大叔的座右銘。不論中年人或年輕人，這些動漫熱血魂，豈能被褻瀆成候選人拉票的符號。

動漫迷追求的是作品感動，不是成為政治人物的角色扮演。沈伯洋接連三次踩到動漫圈的紅線，動漫迷也只能「用魔法打敗魔法」。