8萬人冒雨力挺 蔣萬安：台北充滿造謠 不要再沉默

台北市長蔣萬安14日舉行「安心大遊行」，8萬民眾分別由競選總部與大安森林公園出發（圖），最後在府前廣場合體，滿場凍蒜聲中，蔣萬安與妻子石舫亘合比愛心圖案，嗨翻全場。（記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安在台北舉辦大遊行，號召逾8萬名支持者冒雨參與，並與藍白陣營多位政治人物同台，主打反造謠、批民進黨與催票。

首都市長選戰激烈，市長蔣萬安 昨辦安心大遊行，破8萬人冒著大雨走上街頭力挺，蔣感謝大家這段時間在網路社群伸張正義，也謝謝大家不畏風雨勇敢站出來，呼籲不要再沉默，「要對民進黨政府投下不信任票」。

蔣萬安、台中市長盧秀燕 領軍的黃線隊伍，昨下午2時半在南京東路競選總部出發，前往終點台北市政府。中午已陸續有支持者到場，人人頭戴「台北安可」飄帶、手持「愛心氣球」，擠爆台北小巨蛋周邊，藍線隊伍由立法院長韓國瑜 與蔣萬安太太石舫亘在大安森林公園共同領軍。民眾黨秘書長周榆修也帶領六名黨籍北市議員候選人在光復南路應援。 台北市長蔣萬安14日舉行「安心大遊行」，萬民眾分別由競選總部與大安森林公園出發，最後在府前廣場合體，滿場凍蒜聲中，蔣萬安（圖左三）與妻子石舫亘合比愛心圖案，嗨翻全場。（記者許正宏／攝影）

遊行活動伊始，雨勢由小轉大，現場支持者熱情不減，紛紛撐傘或穿雨衣，還有支持者展開超大國旗，沿路喊蔣萬安台北安可、凍蒜聲不斷。

韓國瑜表示，雖然天上下著雨，但大家內心都在燃燒，民進黨一到選舉就透過媒體名嘴與網軍抹黑造謠、散播恨的力量，這並非台北市民所樂見。呼籲市民用選票堅定支持蔣萬安，讓北市爆發陽光與愛。

蔣萬安在傍晚近5時站上市府舞台，盧秀燕、新北市長侯友宜、新北市長候選人李四川等人都到場，民眾黨議員集結，牽起手展現藍白團結。

蔣萬安致詞六批民進黨政府，包括讓小孩到老人吃下毒油，卻沒有任何官員負責下台、新潮流高官賤賣台糖土地、民進黨反對很多民生法案如毒酒駕、用司法追殺政治立場不同的人、半個月來有三位國軍弟兄姐妹犧牲，還有很多老師被校事會議壓得喘不過氣，「但民進黨政府不在乎，難道你們不憤怒嗎？」

蔣萬安說，最近台北充滿許多造謠抹黑，讓社會瀰漫不安，例如北市兒虐不是六都第一，但是對手卻不斷抹黑，造成社會恐慌；如果沒人願站出來說出事實，虛假言論就會多到超過這座城市的善良，呼籲支持者不要再沉默。

「我需要大家，我非常需要大家。」蔣萬安說，上個月競總成立時，呼籲所有朋友不要怕，站出來，也謝謝這段期間勇敢站出來，在社群幫忙勇敢闢謠，讓真理愈辯愈明。