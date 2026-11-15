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「沉默藍」站出來 柯文哲也不排斥與蔣萬安合體

記者林佳彣林麗玉／台北15日電
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國民黨台北市長候選人蔣萬安大型造勢活動「安心台北，有你有我」安心大遊行行，遊行隊...
國民黨台北市長候選人蔣萬安大型造勢活動「安心台北，有你有我」安心大遊行行，遊行隊伍在北市府會師，現場擠滿熱情支持者。（記者林伯東／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安舉辦安心大遊行，吸引中間選民與低調支持者到場；柯文哲則表示若行程方便，不排斥為他站台，藍白合體話題也升溫。

台北市長蔣萬安昨辦安心大遊行，吸引中間選民與「沉默藍」支持者冒雨站出來。現場湧入不少年輕支持者，也有人攜家帶眷而來，有支持者直言，民進黨太過分，過去不願意表態是因為害怕被出征，不過現在一定要站出來力挺；也有「鋼鐵小草」直呼，善良的人不能被不正直的人迫害，因創黨主席柯文哲的司法案件，決定挺蔣萬安。

民眾黨創黨主席柯文哲昨被問及是否為蔣萬安站台？柯文哲表示，如果方便的話沒有排斥，他自己行程除了21日在台北參加活動，其他日期都在台北以外地區，行程都由中央黨部安排。

11月21日是1128投票前的超級星期六，藍綠白都將祭出大型活動炒熱選情。政壇預期，柯、蔣在當天合體或站台，將號召白營「小草」歸隊，也將帶旺蔣萬安選情。

昨天遊行隊伍，許多人自製應援小物到場聲援，吳小姐特別將小朋友與蔣萬安合照作成看板高舉，20多歲廖小姐一身「蔣萬安小物」，戴著有蔣大頭照的髮夾，以安可飄帶綁成領結，手戴先前排隊領取手環，愛心上衣是響應遊行，上頭還有自製的愛心貼紙，背包則是掛有蔣萬安旗幟包包，「支持蔣萬安，風雨無阻。」

廖小姐說，與一群年輕朋友來支持，因為人太多還走到分散，很多朋友以前不參與政治，這次覺得一定要站出來，「的確很多人不敢講，而是默默支持，我對蔣市長有信心，一定會贏。」

31歲市民高小姐也說，身邊很多朋友都是投蔣萬安，只是平常比較低調，「站出來讓蔣萬安知道年輕選票還是大有人在」。

許多民眾黨支持者也到場力挺，30歲市民張小姐說，2014年柯文哲第一次參選台北市長，全家就支持柯文哲，心疼他這些年的遭遇，「光是撕裂台灣社會這點，我就無法接受，難道現在質疑執政黨，就要被抄全家？我們不可能再投民進黨。」這次希望透過藍白合，蔣萬安與白營六位議員候選人勝選，繼續為台北服務。

精華 FAQ

  • 現場除了年輕支持者，也有攜家帶眷的民眾與平時低調的「沉默藍」支持者到場。他們多認為應該站出來表態，並以實際行動支持蔣萬安。

  • 柯文哲表示，如果行程方便，自己並不排斥替蔣萬安站台。他也說目前行程多由中央黨部安排，21日以外大多在台北市外活動。

  • 政壇預期，若柯文哲與蔣萬安在21日超級星期六合體或站台，將有助號召白營「小草」歸隊，也可能進一步帶旺蔣萬安的選情。

蔣萬安 柯文哲 民進黨

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