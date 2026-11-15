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洋流祭如嘉年華 綠營：避免仇恨值拉高

記者洪子凱／台北15日電
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民進黨籍台北市長候選人沈伯洋14日晚在二二八公園舉行「洋流祭」，雖然雨勢不斷，支...
民進黨籍台北市長候選人沈伯洋14日晚在二二八公園舉行「洋流祭」，雖然雨勢不斷，支持者仍穿著雨衣，全程參與展現熱情。（記者胡經周／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋以音樂祭形式舉辦洋流祭，強調互動與參與感，吸引逾萬支持者到場；綠營則擔憂選戰若陷入對立，恐讓基本盤對決加劇。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨在二二八紀念公園舉辦「洋流祭」，邀請多組樂團表演，主辦單位宣稱逾萬人到場，民眾一路闖關，猶如一場歡樂嘉年華會。綠營內部直言，要勝選勢必得跨過基本盤對決，這個階段更要避免仇恨值拉高。

沈伯洋表示，有別於慷慨激昂、但民眾參與度不足的傳統造勢，他認為每個人都是城市主人，先有市民才有市長，希望辦參與度高的活動，創造更多互動空間，將人串聯在一起。

沈伯洋說，現在位於歷史的區位，身處洪流之中，繼承歷史也要創造歷史，期待大家承繼音樂、多元、反叛的精神，帶著對未來嚮往，一起投票創造台北歷史。

民進黨台北市長候選人沈伯洋14日晚在二二八公園舉行「洋流祭」音樂活動，沈登台與吉...
民進黨台北市長候選人沈伯洋14日晚在二二八公園舉行「洋流祭」音樂活動，沈登台與吉祥物共舞，現場宛如歡樂嘉年華。（記者胡經周／攝影）

昨天雨下不停，二二八公園仍聚集不少支持者，許多小水滴綁著「洋流飄帶」撐著傘將公園擠得水洩不通，除了在演唱會主舞台有獨立樂團表演，還有上千人到政策島遊戲區互動，還有洋流小物交換區，彼此分享珍藏的洋流紀念品，還有奔奔抱抱吉祥物見面會，許多家長帶著孩子參與，沈伯洋最後上台演唱「台北順起來」引起支持者歡呼。

一名支持者分享，自己從三一八太陽花學運就很關注民進黨政治生態文化，這次更花了五、六萬元台幣蒐集各式各樣洋流小物，確實感受選舉文化不太相同，沒那麼嚴肅，而是用快樂、淺顯易懂方式理解政治，反而讓更多人願意接受、參與。

沈伯洋說，傳統造勢有時台上講得慷慨激昂，但台下參與感不太夠，所以團隊一直思考，看如何舉辦更多活動，讓大家能參與、互動，所以才想到辦音樂祭，中間放一個政策島，讓大家互動，或者共同在舞台上聽到喜歡音樂。

沈伯洋盼營造歡樂嘉年華會，但綠營側翼仍不斷製造對立，讓內部憂心大罷免重演。綠營人士指出，選戰進入深水區，若激化對立，只會讓藍綠各自回歸基本盤，在北市藍大於綠的情況下，沈伯洋要勝選，勢必得跨過基本盤對決，沈要避免落入相互攻訐局面。

精華 FAQ

  • 他主打不同於傳統造勢的參與式風格，透過音樂、闖關與互動設計，讓民眾不只是聽演說，而是能真正進入活動、形成共感。

  • 現場除了多組樂團演出，還有政策島遊戲區、洋流小物交換區與吉祥物見面會，許多家長帶著孩子參加，整體氣氛熱鬧又輕鬆。

  • 因為選戰已進入深水區，若激化對立，藍綠容易各自回歸基本盤；在北市藍大於綠的情況下，沈伯洋要勝選就得擴大支持面，避免陷入互相攻訐。

民進黨 沈伯洋

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