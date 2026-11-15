新聞眼／選戰質變 討厭民進黨化身最大反對黨

台北市長蔣萬安競選總部舉辦《安心台北，有你有我》大遊行。活動共規劃「黃線」與「藍線」兩條遊行路線，分別從蔣萬安競選總部及大安森林公園出發，最終在台北市政府前廣場會師。（記者林伯東／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 藍營透過闢謠與造勢撬開沉默螺旋，成功召喚原本不表態的支持者與中間選民，讓北市首都選戰聲勢升溫。

首都之戰開打後，北市被抹黑成鼠患、砍樹、食物中毒和兒虐之都，市長蔣萬安 被大罷免發起人曹興誠打成「邪靈」，對手沈伯洋被捧成「菩薩」，就為了民進黨 30年來的首勝，昨天安心大遊行，不僅逼出不常造勢的藍營選民，甚至召喚出不談政治的中間選民，破8萬人冒雨勇敢站出來，這股聲勢能否延續到投票，將是最後決勝關鍵。

北市是全球最值得造訪百大城市之一，去年躍居第11名，蔣萬安施政滿意度長期破6成，但自民進黨今年5月提名市長候選人後，北市一夕間被抹黑到暗無天日，無論蔣市府如何闢謠，謠言卻不斷透過府院黨、社群媒體滋生，即便北市兒虐非六都第一，都要「用猜的」變第一，甚至得了李光耀城市獎特別獎的全球殊榮，都被對手拿上競選舞台嘲諷。

綠營府院黨鋪排下，蔣萬安從「菁英律師」被打成「權貴草包」，從頭到腳都能攻擊，如臉上表情、說話方式，甚至連身高176公分都被稱造假，蔣還多次脫鞋證明自己沒塞鞋墊，蔣的妻兒也無法躲過砲火，孩子赴美交換生資格被稱是特權，妻子石舫亘到髮廊學美髮，被指蔣家怕孩子的頭髮DNA外流。

但許多挺蔣支持者，甚至中間選民害怕被出征，也只能噤聲，綠營原以為打不對稱戰能「隻手遮天」，但在蔣萬安喊話「不要怕、勇敢站出來」，藍委在Threads上海巡、闢謠、論述，消除群眾恐懼後，藍營陸空戰發生質變，更在社群引爆，撬開如今的「沉默螺旋」。

從遼寧、公館到饒河夜市，蔣萬安的掃街行程一場比一場人多，年輕人自主綁上安可飄帶衝夜市挺蔣。支持者站出來，告訴蔣「我們一直都在」，這些浮上檯面的人，也讓選戰聲勢開始悄悄變化。

相形之下，沈伯洋自參選以來，聲稱要主打正面選舉，但至今側翼抹黑不斷，甚至民進黨中央粉專定期發文、帶頭造謠，但一場辯論過後，洋流的強度已開始下滑。

8萬人昨冒雨上街頭，今年選舉主旋律「討厭民進黨」又將化身最大反對黨。不只為支持蔣萬安，更看不慣首都被弄得烏煙瘴氣，要還給首都一個公道。