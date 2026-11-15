雙方融冰 彰化王惠美站台挺魏平政 遲來的歸隊效果待觀察

彰化縣長王惠美(右)14日現身國民黨彰化縣長候選人魏平政(左)和美後援會，被視為歸隊輔選的訊號。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 彰化選戰倒數之際，王惠美終於現身替魏平政站台，但輔選時間短、互動保守，這場遲來的歸隊能否轉化為實際選票仍待觀察。

選戰倒數12天，國民黨籍的彰化縣長王惠美昨終於為同黨候選人魏平政站台輔選，王惠美與魏平政並肩而立，大談政績，呼籲支持黨提名的人選；但15分鐘輔選，沒有牽手高喊凍蒜造勢，魏平政說，王親自到場就是支持。

千呼萬喚之下，王惠美終於輔選魏平政，並要求縣政顧問、秘書團隊全力投入。如今距投票 日不到兩周，這場遲來的「阿美歸隊」威力幾何，實質效果待觀察。

國民黨在彰化縣陷苦戰，王惠美因黨提名過程不受尊重，拒與黨主席鄭麗文 見面，也遲未替魏平政站台。黨內前天傳經立法院前院長王金平牽線，王魏已融冰，據了解，王惠美原本要驚喜登場，卻因為高層先宣布消息而「破哏」。

昨天傍晚，魏平政成立和美總後援會，原本的規畫是，王惠美5時50分到場，與雲林縣長張麗善、魏平政合體大進場；但是王惠美5時10分就現身，簽名後入座，魏得知消息10分鐘後趕到，兩人比鄰而坐，比出「二號」手勢。

王惠美隨後與魏平政上台，一旁還有和美鎮長林庚壬。王惠美花了約5分鐘，講述北彰化施政，請選民支持「延續我施政的縣長候選人」；她希望國民黨提名的候選人都能當選。不過，王惠美站台時，都沒提到魏林等人，也沒拉起兩人的手喊「凍蒜」。王致詞後離場，停留約15分鐘，魏特意到王的座車旁90度鞠躬，王點頭後搖起車窗離去。

魏平政說，這是王惠美第一次和他正式同台，並言明支持能延續她施政規畫的縣長候選人，這個人選就是他；王惠美呼籲大家支持黨提名的候選人，也沒提到同台的其他候選人名字，作法一視同仁，外界不必見縫插針。

王惠美為現任縣長，也是彰化藍營最具實力的政治人物，擁有綿密的地方組織及基層人脈，不僅選舉上從無敗績，加上八年執政累積的政治能量，本就是魏平政挑戰接棒的重要助力。然而，國民黨在提名過程中與王惠美未能充分取得共識，讓藍營的這張「王牌」一直打不出來，消耗選戰時間，更讓基層支持者無所適從。

王惠美此時點頭，除了政黨責任及高層協調因素，也有個人政治考量。她是彰化藍營的精神象徵，不可能完全不輔選，如因屬意人選未獲提名，就不支持黨提名的候選人，一旦魏平政選情不利，王惠美恐也得承受基層質疑，此時出手，既是向黨內表明團結立場，也是維護自身形象。