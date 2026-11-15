我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

雙方融冰 彰化王惠美站台挺魏平政 遲來的歸隊效果待觀察

記者簡慧珍劉明岩／彰化15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
彰化縣長王惠美(右)14日現身國民黨彰化縣長候選人魏平政(左)和美後援會，被視為...
彰化縣長王惠美(右)14日現身國民黨彰化縣長候選人魏平政(左)和美後援會，被視為歸隊輔選的訊號。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

彰化選戰倒數之際，王惠美終於現身替魏平政站台，但輔選時間短、互動保守，這場遲來的歸隊能否轉化為實際選票仍待觀察。

選戰倒數12天，國民黨籍的彰化縣長王惠美昨終於為同黨候選人魏平政站台輔選，王惠美與魏平政並肩而立，大談政績，呼籲支持黨提名的人選；但15分鐘輔選，沒有牽手高喊凍蒜造勢，魏平政說，王親自到場就是支持。

千呼萬喚之下，王惠美終於輔選魏平政，並要求縣政顧問、秘書團隊全力投入。如今距投票日不到兩周，這場遲來的「阿美歸隊」威力幾何，實質效果待觀察。

國民黨在彰化縣陷苦戰，王惠美因黨提名過程不受尊重，拒與黨主席鄭麗文見面，也遲未替魏平政站台。黨內前天傳經立法院前院長王金平牽線，王魏已融冰，據了解，王惠美原本要驚喜登場，卻因為高層先宣布消息而「破哏」。

昨天傍晚，魏平政成立和美總後援會，原本的規畫是，王惠美5時50分到場，與雲林縣長張麗善、魏平政合體大進場；但是王惠美5時10分就現身，簽名後入座，魏得知消息10分鐘後趕到，兩人比鄰而坐，比出「二號」手勢。

王惠美隨後與魏平政上台，一旁還有和美鎮長林庚壬。王惠美花了約5分鐘，講述北彰化施政，請選民支持「延續我施政的縣長候選人」；她希望國民黨提名的候選人都能當選。不過，王惠美站台時，都沒提到魏林等人，也沒拉起兩人的手喊「凍蒜」。王致詞後離場，停留約15分鐘，魏特意到王的座車旁90度鞠躬，王點頭後搖起車窗離去。

魏平政說，這是王惠美第一次和他正式同台，並言明支持能延續她施政規畫的縣長候選人，這個人選就是他；王惠美呼籲大家支持黨提名的候選人，也沒提到同台的其他候選人名字，作法一視同仁，外界不必見縫插針。

王惠美為現任縣長，也是彰化藍營最具實力的政治人物，擁有綿密的地方組織及基層人脈，不僅選舉上從無敗績，加上八年執政累積的政治能量，本就是魏平政挑戰接棒的重要助力。然而，國民黨在提名過程中與王惠美未能充分取得共識，讓藍營的這張「王牌」一直打不出來，消耗選戰時間，更讓基層支持者無所適從。

王惠美此時點頭，除了政黨責任及高層協調因素，也有個人政治考量。她是彰化藍營的精神象徵，不可能完全不輔選，如因屬意人選未獲提名，就不支持黨提名的候選人，一旦魏平政選情不利，王惠美恐也得承受基層質疑，此時出手，既是向黨內表明團結立場，也是維護自身形象。

精華 FAQ

  • 因為她在選前倒數階段首次親自到場為魏平政站台，兩人同台談政績並呼籲支持黨提名人選，等同宣告先前的冷淡關係出現明顯融冰。

  • 雖然王惠美出席具有指標意義，但她只停留約15分鐘，沒有牽手高喊凍蒜，也未強烈造勢，象徵性大於動員性，因此能否帶動選情仍不確定。

  • 除了黨內協調與團結壓力，她也是彰化藍營的精神象徵，不可能完全不輔選；若魏平政選情不利，她也可能承受基層質疑，因此此時出手有助維持自身政治形象。

投票 鄭麗文

上一則

8萬人冒雨力挺 蔣萬安：台北充滿造謠 不要再沉默

下一則

「沉默藍」站出來 柯文哲也不排斥與蔣萬安合體

延伸閱讀

藍軍王惠美歸隊？召集幹部輔選魏平政 魏不願證實

藍軍王惠美歸隊？召集幹部輔選魏平政 魏不願證實
彰化選舉/謝典霖遭羈押仍設競總 母鄭汝芬淚求鄉親：用選票救父子

彰化選舉/謝典霖遭羈押仍設競總 母鄭汝芬淚求鄉親：用選票救父子
高雄隔空交火 蔣萬安合體柯志恩批霸權、賴清德集結府院黨挺「隆洋」

高雄隔空交火 蔣萬安合體柯志恩批霸權、賴清德集結府院黨挺「隆洋」
將與白小雞同框開直播 蔣萬安喊：藍白席次最大化

將與白小雞同框開直播 蔣萬安喊：藍白席次最大化

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

2026-11-13 08:39
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。(本報系資料照)

羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我外省人 聽不懂他講什麼

2026-11-12 10:10
台外交部發言人蕭光偉。(圖／本報系資料照)

反擊馬來西亞首相一中言論 台外交部證實暫緩投資協商

2026-11-10 09:05

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰