李四川獲「三子」加持 蘇巧慧造勢牙斷血流

民進黨新北市長候選人蘇巧慧14日晚在新莊辦造勢，進場時被一同演出的神將（大仙尪仔）的手揮到臉，造成門牙斷裂，即使滿口鮮血，她仍鎮定地將「粉紅超跑」唱完。(記者葉信菉／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 新北市長選戰升溫，李四川在中和獲藍營大咖助陣聲勢高漲；蘇巧慧則在新莊造勢時意外受傷，仍堅持完成演出，綠營大咖到場力挺並呼籲持續催票。

新北市長選舉激戰，國民黨新北市長候選人李四川 昨在中和、永和造勢，「三子」立法院長韓國瑜 、台中市長盧秀燕 和新北市長侯友宜助講加持，現場氣勢高昂。民進黨新北市長候選人蘇巧慧在新莊辦萬人造勢，「雙總統」賴清德總統、前總統蔡英文等人出席造勢，蘇被神將揮到臉，當場門牙斷裂、血流如注，賴總統稱讚，打落牙齒和血吞，仍沒讓她卻步。

李四川在藍營大票倉中和區舉辦「中和大團結之夜」，晚間7時過後，現場湧入6000名熱情民眾支持。藍營立委、國民黨主席鄭麗文輪番上陣助講，最後侯友宜、盧秀燕一起與李四川同時登台，現場氣勢高昂。

盧秀燕致詞時大讚李四川是台北、新北及高雄三位市長最倚賴的副市長，他是中華民國對城市治理最厲害的人；侯友宜細數李四川過去的政績表示，如果不支持一定會後悔。

韓國瑜壓軸登場致詞說，李四川這麼苦的出身，「一開始選就變成黑道」，這選舉太可怕；李四川有三個苦，第一苦是苦讀出身，第二個苦是當公務員後為民所苦，第三是受到這麼多苦，希望11月28日苦盡甘來。

蘇巧慧在新莊辦造勢，請來「雙總統」及高雄市長陳其邁造勢，但蘇進場時被一同演出的神將揮到臉，造成門牙斷裂，但蘇巧慧即使滿口鮮血，仍態度鎮定，唱完「粉紅超跑」。她說「見紅是保佑，再困難都沒關係」。

「老天爺的考驗，我們有通過嗎？」賴清德隨後上台詢問全場支持者，現場響起如雷掌聲，賴說，從這件事就能看出蘇巧慧會是一位勇敢的市長，打落牙齒和血吞，仍沒讓她卻步。賴也提醒雖然目前民調領先，但支持者不能鬆懈，要繼續催票。

蔡英文上台時開場幽默說「我是正牌主委喔！不是榮譽主委」，她說，每一次到新北都會想起16年前參選新北市長的點滴，她請台下支持者至少一人幫忙拉20票，助蘇巧慧成為第一位新北女市長。