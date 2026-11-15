政見發表硝煙味 蔣萬安反操弄仇恨 沈伯洋自喻火影忍者

國民黨台北市長候選人蔣萬安出席第九屆台北市長選舉公辦政見發表會。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長公辦政見發表會火藥味十足，沈伯洋主打改善市政與育兒政策，蔣萬安則強調施政成績、都更量能與反對仇恨操弄。

台北市長選舉公辦政見發表會昨登場，雖未辯論，但藍綠硝煙味濃。市長蔣萬安 直言，台北絕對不是操弄仇恨的地方，絕對不是少數人空想與口號的政治實驗室。民進黨 市長候選人沈伯洋 批，孩童營養絕對不是一周一瓶鮮奶那麼簡單而已，這些政策要好上加好。

政見發表會每人30分鐘，沈伯洋昨天先抽到上台發表政見，沈伯洋以日前拜訪國民黨籍前議長陳健治作為開場，給他三個叮嚀包含承擔、溝通、圓融，告誡他「市長不僅要做事，而是要來成事」，他也批，這個城市硬體在老化當中，屋子太老了，要等著都更，不能不解決。

沈伯洋強調，過去許多市長讓台北市從無到有，他要讓北市從有到好，值得更好也應該更好，想要更好就需要改變，或許很多民眾習慣不想改變，他理解、也尊重，離開舒適圈不是那麼容易的事情，與其說他要這個城市要改變，不如說要這個城市要改善，「改善的一小步，就是改變台北的一大步。」

民進黨台北市長候選人沈伯洋出席第九屆台北市長選舉公辦政見發表會。（記者曾吉松／攝影）

沈伯洋最後也引火影忍者主角鳴人在成為火影時說，「村裡的人都相信我，我也相信著大家」，如果是他成為了市長，也是一樣，「我不是為了權力，也不是為了地位。」

蔣萬安在30分鐘的政見發表，大多數時間陳述過去的施政成績，提及都更也強調明年還會再增加105位人力，擴充都更審查及整合量能。

他說，四年前，向市民提出了許多的承諾，一步一步把這些承諾化為具體的行動，「我承諾的，我都說到做到」、「我是說到做到的蔣萬安，市民朋友可以繼續相信我」，下一個四年所承諾的每一項政策，都會一步一腳印的實現。

蔣萬安同時也喊話，台北絕對不是操弄仇恨的地方，不是製造對立、撕裂彼此的舞台，台北更絕對不是少數人空想與口號的政治實驗室，選舉只是一時的喧囂，但是「我們對於台北的愛永遠不曾改變」。