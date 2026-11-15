我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

黑白集／工程人完勝蘇家公主 李四川一戰翻轉形象

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨新北市長候選人李四川（中）14日晚在中和舉辦團結之夜晚會，並與新北市長侯友...
國民黨新北市長候選人李四川（中）14日晚在中和舉辦團結之夜晚會，並與新北市長侯友宜一起大進場，逐一向熱情支持者握手致意。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

李四川在新北市長政見會上，以不看稿、熟悉市政數據與反擊蘇家爭議的表現，成功翻轉原本的「呆萌理工阿伯」印象，讓蘇巧慧的攻勢失焦。

這次選舉，新北市長候選人李四川與蘇巧慧無疑是最鮮明的對戰組合。「工程人」李四川長期予人苦幹實幹的樸拙形象；「法律人」蘇巧慧則承繼其父蘇貞昌的舌劍唇槍。但在政見會上，「重劍」與「巧劍」的交鋒，結果卻讓人大跌眼鏡。

政見會之前，國人對兩人的刻板印象是：出生小琉球漁村的李四川，公務資歷雖豐厚完整，卻多擔任不計掌聲的副手或幕僚職，搭配有點古錐的外型，「呆萌理工阿伯」形象深植人心；蘇巧慧則是民進黨「政二代」出身，不僅承續了蘇貞昌的政治資源，也複刻了他的犀利問政風格。

李四川曾自嘲口才不好、講話「無聊又催眠」，但與蘇巧慧政見會交鋒，卻幾乎全程不看稿，市政數據信手拈來，很有說服力；尤其他不僅重劍直劈蘇家的「曠世智能」疑雲，更借力打力，以蘇巧慧質疑北市府採購遮陽傘花費過高為引，反擊遮陽傘錢用在市民，曠世智能台幣4000多萬政府投資卻是用在蘇家。川伯反殺，一戰成名。

老子道德經：「大直若屈，大巧若拙，大辯若訥」。這場交鋒恰是李四川、蘇巧慧兩人選舉一路走來的寫照；網友一句「川伯完勝公主」，更言簡意賅道出政見會的主軸與精髓：新北市民究竟是要選出熟悉市政、領航新北的市長，還是要選出家族利益與國家利益牽扯不清的「蘇二代」？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章聚焦兩人在新北市長政見會上的正面交鋒，強調李四川以務實、市政能力與臨場反應壓過蘇巧慧，形成形象與話語權的明顯逆轉。

  • 他幾乎全程不看稿，對市政數據信手拈來，並能即時反擊蘇巧慧對採購與投資議題的質疑，展現出超出外界刻板印象的掌控力。

  • 文章指出蘇巧慧原本想藉質疑市府採購帶動攻勢，卻被李四川反打到曠世智能與蘇家利益爭議上，讓焦點從攻擊市府轉成檢視蘇家。

民進黨 李四川

上一則

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

下一則

高雄千人海鮮辦桌沒搭棚 遇大雷雨變流水席 慘況曝光

延伸閱讀

川伯直球反殺「槍槍斃命」 與蘇巧慧態度成對比

川伯直球反殺「槍槍斃命」 與蘇巧慧態度成對比
新北市政見會 李四川轟閃躲 蘇巧慧攻政績

新北市政見會 李四川轟閃躲 蘇巧慧攻政績
BBC點名蘇巧慧家族利益爭議 李四川促說清楚

BBC點名蘇巧慧家族利益爭議 李四川促說清楚
曠世智能案「變國際醜聞」 白營：蘇巧慧家罪證確鑿

曠世智能案「變國際醜聞」 白營：蘇巧慧家罪證確鑿

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

2026-11-13 08:39
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。(本報系資料照)

羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我外省人 聽不懂他講什麼

2026-11-12 10:10
台外交部發言人蕭光偉。(圖／本報系資料照)

反擊馬來西亞首相一中言論 台外交部證實暫緩投資協商

2026-11-10 09:05

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰