我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒黃仁勳的Nvidia法說會 6大看點：訂單、財測和融資承諾還算數嗎？

秋冬關節卡卡不舒服 醫：與久坐、運動量減少有關

安心大遊行壓軸 蔣萬安唱周杰倫告白氣球...3度深情擁抱太太石舫亘

記者林麗玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔣萬安最溫暖牽手石舫亘也在最後壓軸現身，兩人三度深情溫暖擁抱，尤其太太最近當分身...
蔣萬安最溫暖牽手石舫亘也在最後壓軸現身，兩人三度深情溫暖擁抱，尤其太太最近當分身拜票，今蔣萬安也用一曲周杰倫的告白氣球，表達對太太、對家人的愛。（取材自直播供訊）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安在安心大遊行壓軸致詞，感謝支持者冒雨相挺，也以〈告白氣球〉向太太石舫亘示愛，並主打讓台北市民安心的施政理念。

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今（14日）安心大遊行，除台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、新北市長候選人李四川、民眾黨等站台，蔣萬安最溫暖牽手石舫亘也在最後壓軸現身，兩人三度深情溫暖擁抱，尤其太太最近當分身拜票，今蔣萬安也用一曲周杰倫的告白氣球，表達對太太、對家人的愛。

▲ 影片來源：聯合報 UDN

今天的安心大遊行，儘管天公不作美下午就開始下雨，但支持者不畏風雨，下午開始出發到終點，競總總計，總共有8萬人站出來挺蔣萬安。

蔣萬安今安心大遊行最後壓軸致詞，蔣看到現場這麼多支持者出來力挺支持，相當激動，先謝謝支持者不畏風雨，大家持續留在現場，用實際的行動一起關心台北的未來，謝謝大家，今天安心大遊行給他滿滿的溫暖與鼓勵，讓他非常感動，他也深深一鞠躬，謝謝大家。

蔣萬安說，今天的遊行就是要傳遞一個重要訊息「就是要給市民安心，有蔣萬安在，就會讓市民心安。」蔣說，他知道雙薪爸媽無法陪伴孩子，所以推動減工時不減薪、還有女性希望多一個生育選擇所以推動擴大凍卵補助、還有小孩學費是很大負擔所以擴大私幼補助、還有台北居大不易所以推幸福住宅，還有讓孩子通學安全規畫通學區，這些政策一個目的，就是「要讓每一個家庭，少一點擔心，多一點安心。」

蔣萬安今天也特別感謝太太石舫亘，並稱讚太太是一個非常有想法的女性，從不會因是誰的太太，認為理所當然要做什麼，但太太前陣子主動表達願意幫忙走進市場拜票，傾聽市民聲音，儘管最近兩人回到家都很晚，但都會找時間聊天，告訴他每天的人事物，如遇到哪一位攤商老闆給的叮嚀、哪一里的民眾給予加油打氣，蔣萬安說到這，第三度擁抱太太說「謝謝太太，陪我走進巷弄，謝謝，一直以來的支持，妳是我最好的夥伴。」

蔣萬安說，他的太太對他來說，就是一個安心的存在，「因為有太太石舫亘在，我就是很安心」，而這個安心，不是只有在家庭，這也是他治理城市的精神、對待市民的態度。他希望打造一個安定的環境，希望所有市民朋友，不管背景、世代，都可以在台北發光、發熱，他會務實前進，只要方向對的、好的市政，不會停下腳步，一定會把它做對、做好。

蔣提到，這次的選舉，他要用和諧取代對立；用團結取代撕裂；可以既溫柔又剛強，可以面對不同意見，尊重與包容；更可以面對該做的事情，堅持到底，「這樣的台北，才會安心。」

精華 FAQ

  • 石舫亘壓軸現身後，兩人三度深情擁抱，蔣萬安也特別公開感謝太太陪他走進巷弄、走訪市場拜票，稱她是自己最好的夥伴與最安心的存在。

  • 雖然下午下雨，支持者仍不畏風雨參與，競總估計約有8萬人到場聲援。蔣萬安也在壓軸致詞時深深一鞠躬，感謝大家用行動支持台北未來。

  • 他主張以讓市民安心為核心，提出減工時不減薪、擴大凍卵補助、加碼私幼補助、推幸福住宅與通學區等政策，強調要讓家庭少擔心、多安心。

蔣萬安 周杰倫 盧秀燕

上一則

台灣產假增至14周、陪產假14天 拚明年元旦上路

延伸閱讀

蔣萬安發愛心貼紙人潮爆多 親曝設計構想好暖心

蔣萬安發愛心貼紙人潮爆多 親曝設計構想好暖心

蔣萬安坦言大環境「我們是逆風」籲支持者「不要害怕站出來」

蔣萬安坦言大環境「我們是逆風」籲支持者「不要害怕站出來」
不只「萬安警報」還有「愛心貼」 石舫亘曝蔣萬安衣服不能洗原因

不只「萬安警報」還有「愛心貼」 石舫亘曝蔣萬安衣服不能洗原因
北市安心大遊行、洋流祭拚場 蔣萬安：用善良戰勝傲慢

北市安心大遊行、洋流祭拚場 蔣萬安：用善良戰勝傲慢

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

2026-11-13 08:39
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29
台外交部。(本報系資料照)

巴布亞紐幾內亞施壓 台外交部宣布關館撤員

2026-11-06 13:11
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。(本報系資料照)

羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我外省人 聽不懂他講什麼

2026-11-12 10:10

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外