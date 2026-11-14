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川伯直球反殺「槍槍斃命」 與蘇巧慧態度成對比

記者林媛玲張策／新北14日電
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國民黨前主席朱立倫（右）13日陪新北市長候選人李四川（左）進攻新莊，以車隊掃街，...
國民黨前主席朱立倫（右）13日陪新北市長候選人李四川（左）進攻新莊，以車隊掃街，支持者熱烈回應。（記者葉信菉／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

新北市長政見會上，李四川以強勢攻防與多次反殺表現驚豔全場，蘇巧慧則展現口才與願景，讓這場對決成為選戰話題焦點。

新北市長藍綠候選人李四川、蘇巧慧昨在政見會台上正面交鋒。原本外界預期這場政見發表會，工程背景出身的「理工男」李四川對上口才便給的「水獺媽媽」蘇巧慧恐屈居下風，不過，昨天李四川場上金句連連，尤其在雙方家族爭議及長者健保費攻防時，幾度「反殺」蘇巧慧，犀利表現與平時印象反差甚大，讓不少專家及網友驚訝，引發熱議。

在外界印象中，李四川語速偏慢，不擅長包裝華麗的政治詞藻。不過，現場李四川的表現卻讓不少場邊觀察家感到意外。面對高強度的政見發表會，他幾乎全程不看講稿，信手拈來各項建設經費與市政數字。這份熟練度背後，據李四川競選辦公室主任江怡臻在場邊透露，李四川為此做足了功課，即便每天行程滿檔、連跑十幾場活動，仍把握搭車空檔及休息時間反覆消化資料，最後兩周更進行密集演練。

整場政見會氣氛最高潮的時刻，落在後半段的結論交鋒。現場兩陣營幕僚神情緊繃，蘇巧慧延續犀利的問政風格，針對市政細節與過去的遮陽傘經費爭議發動猛烈攻勢；李四川則以「直面問題、不閃躲」的策略接招，還不時上演「反殺球」，多次引發場邊觀戰媒體低聲討論。

蘇陣營質疑遮陽傘採購經費爭議，李四川直接回應，雖花比較多錢買遮陽傘，但每一分錢都是「用在市民身上」；隨即將矛頭指向蘇巧慧妹妹蘇巧純投資的「曠世智能」獲政府投資4000多萬元爭議，直指「你妹4000多萬投資都拿走了用在你們蘇家」，一記凌厲反殺球，讓不少人印象深刻。

對負面攻擊，李四川直言，蘇巧慧口口聲聲強調要打一場正面、陽光的選戰，但側翼攻勢不斷，讓他投入選戰短短一個月，就「從優秀副市長變成了黑道」；談及親屬爭議時，他更直接表態：「我的弟弟若做錯事違法被抓去關我也完全接受」，反問蘇家獲政府高額補助至今未說清楚，面對外界一再質疑利益衝突迴避，「你妹申請時候的不迴避，面對質疑時你卻迴避」，強烈的對比發言讓現場氣氛一度凝重。

而當談及長輩健保費免費議題時，蘇巧慧表示長輩的福利應該全國一致，希望新北長輩跟其他縣市有一樣平等的照顧保障，李四川再直攻蘇巧慧，立院投票表決攸關長輩健保費免費的老人福利法時，蘇巧慧缺席沒投票，行政院長卓榮泰不副署時，蘇巧慧也沒講一句話，他追問「立法院通過的法案，你告訴我哪一個沒有全國一致？你竟然講說全國一致你都支持？」又是一記殺球。

政見會結束後，現場媒體室與網路社群迅速湧入大量討論。部分支持者與網友在社群平台上留言讚賞李四川的表現，留下「川伯完勝公主」、「誰說川伯不會講話」、「川伯根本機關槍、槍槍斃命」、「原本擔心川伯年紀大，聽完政見年齡不是問題」等評論，認為這場政見會扭轉了他過去「呆萌理工男」的刻板印象，還有人稱他是深藏不露的反差男。

走下台後，面對外界的熱烈反應，李四川仍維持一貫平穩語氣受訪。他笑稱，有人說他今天侃侃而談是「惦惦吃三碗公」，但說實在他說話還是不太有技巧，只是「市政這件事，我已經準備四十年了」。這場被外界視為「口才與經驗」的對決，為新北市長選戰增添話題與變數。

學者認為，國民黨候選人李四川展現「三大驚奇」，打破不擅言詞的刻板印象，攻守兼具；民進黨蘇巧慧具備口才優勢，政策規畫縝密，願景具有畫面感與記憶點。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，李四川表現出乎意料，多次脫稿自信表達，全程未頻繁看稿，並搭配手勢及手板將複雜政策化繁為簡，顯見事前做足準備。

「李四川攻守策略很明確。」鈕則勳指出，在進攻面，李四川鎖定「老人福利法」修法行政院不副署、新北捷運補助及財劃法等議題，質疑蘇巧慧在立院的表現，並追問蘇的胞妹蘇巧純投資案爭議；在防守面，面對三○七公車路線、購屋資金及弟弟涉案爭議，李坦承記錯路線並道歉、說明分期付款經過，強調家人若違法就依法負責，與蘇巧慧未多作解釋的態度形成對比。

至於蘇巧慧表現，鈕則勳肯定她的口才與政策規畫具一定水準，但看稿比例高於預期；在申論階段肯定跨黨派首長貢獻展現大度格局，但結論批李四川能力時，部分神情略顯輕視，抵銷前段營造的形象；面對曠世智能投資案質疑說明仍顯不足，與她主張「政治人物要禁得起檢驗」的訴求產生落差。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析二人政見，他認為，李四川以行政經驗建立自信，攻防氣勢較強，但質疑對手政策財源也應拿出計算依據；蘇巧慧提出的城市願景具記憶點、畫面感，仍須交代施政優先順序，雙方政見都必須禁得起財政、行政及執行面的「壓力測試」。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前）和市議員候選人等，前往板橋重慶黃昏市場掃街，逐攤...
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前）和市議員候選人等，前往板橋重慶黃昏市場掃街，逐攤握手致意。（記者黃義書／攝影）

精華 FAQ

  • 他幾乎全程不看講稿，能迅速回應蘇巧慧的攻勢，並在家族爭議、老人健保費等議題上多次反擊，展現出超出外界預期的口才與攻防能力。

  • 報導指出，他在行程滿檔下仍利用搭車與休息時間反覆讀資料，最後2周更密集演練，將市政數字與經費內容熟記於心，因此能脫稿應答、直球對決。

  • 學者認為李四川攻守兼具、打破不擅言詞刻板印象，但蘇巧慧在口才、政策畫面感上也有優勢；只是雙方都必須進一步說清財源、執行與爭議細節。

李四川

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