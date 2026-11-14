國庫巨額投資蘇巧慧家族 白營促檢調介入

曠世智能爭議始末 製表／王小萌

AI摘要 文章摘要整理： 民眾黨質疑蘇巧慧家族相關公司在蘇貞昌任內外接連獲政府投資與補助，要求公開說明並由監察院、檢調查明是否涉圖利或利益衝突。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧的家族投資爭議持續延燒，更成為昨天新北市長政見發表會攻防焦點。民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥指出，蘇巧慧胞妹蘇巧純曾任職曠世智能營運長，在其父蘇貞昌任行政院長期間及卸任後不到十天，該公司先後獲得國發基金、台企銀等4000多萬(台幣，下同，約122萬美元)投資；蘇巧純另任職的威如科技，也陸續取得政府補助。

洪毓祥籲，蘇家應公開說明投資細節，監察院及檢調單位也應盡速介入調查，釐清是否涉及圖利、背信及違反利益衝突迴避等違法情事。

洪毓祥指出，2021年8月24日，蘇巧純接任曠世智能股份有限公司董事兼任營運長；蘇貞昌擔任閣揆的2022年及隔年，曠世智能共獲得國發基金1999.9萬元投資；2023年2月9日，曠世智能宣布獲得台企銀領投、國發基金跟投150萬美元的「Pre-A輪募資」，距離蘇貞昌1月31日卸任僅約一周；2024年曠世智能再度獲得經濟部商業發展署的120萬元補助。

洪毓祥說，台企銀人事曾於2021年3月發生異動，時任行政院長蘇貞昌撤換台企銀董事長黃博怡，公股銀行後續參與投資的決策過程及審議標準，有必要對外說明。此外，蘇巧純2023年擔任「威如科技」旗下子公司akaSwap執行長，隔年，威如科技就獲得經濟部180萬元補助，2025年更獲得文化部「黑潮計畫」補助250萬元、經濟部中小企業署164.6萬元補助。

洪毓祥檢視曠世智能投資過程指出，依其掌握資料，蘇巧純於2021年入股曠世智能，以約2300萬元取得34%股份，每股約0.5元；國發基金與台企銀創投合計投入4079.9萬元，僅取得17.44%的股權，國家出資近兩倍、持股卻僅約一半，背後是否涉及不當利益輸送？他表示，國發會主委葉俊顯稱曠世智能一股80元，以蘇巧純增加持股數426萬8390股，換算就要花費3億4000多萬元，但蘇巧慧競辦發言人澄清說只花2300萬元，國發會跟蘇巧慧競選辦公室的說法兜不攏，當中差距有必要說明清楚。

洪毓祥批評，連外媒BBC10月底都針對「曠世智能」利益輸送與相關爭議深入報導，面對如此重大的誠信與利益衝突質疑，請蘇巧慧正面回應。