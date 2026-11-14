我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

北市安心大遊行、洋流祭拚場 蔣萬安：用善良戰勝傲慢

記者屈彥辰林佳彣／台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委昨在立法院議場前集結，宣傳蔣萬安（中）今登場的「安心大遊行」。（記者曾...
國民黨立委昨在立法院議場前集結，宣傳蔣萬安（中）今登場的「安心大遊行」。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長選戰進入最後決戰，藍綠分別以安心大遊行與洋流祭造勢，蔣萬安主打團結守護民主，沈伯洋則以創意活動爭取支持。

台北市長選戰將進入最後二周決戰階段，藍營「安心大遊行」今和綠營「洋流祭」拚場；第二場政見發表會也登場，但僅政見發表，無辯論環節。國民黨候選人蔣萬安強調，關鍵時刻在野陣營沒有分裂的本錢，只能更加團結，呼籲市民風雨無阻站出來，用善良戰勝傲慢，選戰最後十幾天維持既定步調，持續深入基層全力衝刺。

藍營將「安心大遊行」視為選前帶動支持者熱情與拉抬投票意願的關鍵活動，蔣萬安昨前往立法院合體立法院長韓國瑜及全體國民黨立委，共同宣傳「安心大遊行」。蔣萬安感謝韓國瑜及國民黨團；韓歡迎蔣萬安回娘家並說，「太陽出來，希望烏雲走開，心想事成。」

蔣萬安也批執政者未給予立法權基本尊重，對韓國瑜在國慶大會的提醒充耳不聞，行政權擴張，以「不副署」踐踏立法權、破壞民主憲政體制。他強調，今年九合一大選要延續北市好的市政與民生優先路線，更要守護不被意識形態操弄的底線，號召民眾一起走上街頭。

蔣競總總幹事、立委羅智強說，今下午2時將分南北路向市府路出發，北路集結點在南京東路與敦化北路口，蔣萬安與台中市長盧秀燕領軍；蔣要參加政見發表會，發表談話後交由盧帶隊，途中行經仁愛路與光復南路口時與民眾黨隊伍合流。南路從新生南路與信義路口大安森林公園出發，韓國瑜及蔣萬安夫人石舫亘領軍，韓致詞後參與全台輔選行程。

民進黨候選人沈伯洋昨到關渡宮參拜，現場湧入許多支持者，綁著飄帶、揮舞「洋流」旗幟力挺，人氣更勝月23日第一次到關渡宮參拜；今下午2時則在二二八和平紀念公園，用嘉年華模式辦「洋流祭」。對政見發表會，沈說，有完整卅分鐘，自己不會討論對手怎樣，「對我來講，那是一個把我的政見講清楚的地方。」

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二）13日到關渡宮參拜。（記者邱德祥／攝影）
民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二）13日到關渡宮參拜。（記者邱德祥／攝影）

沈競總總幹事吳思瑤說，周日大洋流活動支持者將陸海空齊發，是選舉史上大規模、非常創新的選舉活動。沈伯洋也說，「雖然有人要辦什麼安心大遊行，但對我來說，真正的安心是我們自己開創、守護。」所以參拜媽祖祈求平安；他強調活動創意真的滿多，有跑步、大眾運輸、騎腳踏車，也有水路，最重要是安全第一，尤其水路，一定要遵守指示。當天先車掃行經士林、北投，晚間七時卅分到關渡宮前河岸廣場「市政開講」至晚間十時。

精華 FAQ

  • 國民黨陣營推出「安心大遊行」，民進黨陣營則舉辦「洋流祭」。兩邊都選在選前倒數階段同場較勁，目的都是凝聚支持者、提高投票意願，為最後衝刺拉抬聲勢。

  • 蔣萬安強調在野陣營不能分裂，呼籲支持者團結一致、風雨無阻站出來投票，並以「用善良戰勝傲慢」作為主軸，主打延續市政與民生優先路線。

  • 沈伯洋陣營把洋流祭設計成嘉年華式活動，包含車掃、步行、騎車與水路等多元形式，並強調這是創新選舉活動；同時提醒參與者安全第一，尤其水路要遵守指示。

蔣萬安 韓國瑜 國民黨

上一則

黑白集／美衛兵喝斥國防部長

下一則

恐致血栓與組織缺血 台癌友常用輸液導管緊急下架回收

延伸閱讀

蔣萬安攜手張善政掃街 直搗綠營北市票倉

蔣萬安攜手張善政掃街 直搗綠營北市票倉
蔣萬安韓國瑜今合體 安心大遊行明登場

蔣萬安韓國瑜今合體 安心大遊行明登場
台選舉倒數拚場 蔣萬安辦大遊行、沈伯洋辦音樂祭 周邊都有交管

台選舉倒數拚場 蔣萬安辦大遊行、沈伯洋辦音樂祭 周邊都有交管
蔣萬安12日請假衝刺選戰 沈伯洋拚穩固洋流人氣

蔣萬安12日請假衝刺選戰 沈伯洋拚穩固洋流人氣

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

2026-11-13 08:39
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29
台外交部。(本報系資料照)

巴布亞紐幾內亞施壓 台外交部宣布關館撤員

2026-11-06 13:11
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。(本報系資料照)

羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我外省人 聽不懂他講什麼

2026-11-12 10:10

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11