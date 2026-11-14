綠委稱張善政「選到一半中風」張善政：不會計較

桃園市長張善政（後排左一起）昨晚與議長邱奕勝合體車掃，張強調府會合作順暢，桃園未來無可限量。（記者江婉儀／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 桃園市長選戰進入衝刺期，黃世杰與綠營要角密集車掃催票，張善政則強調市政成果與府會合作；對於莊瑞雄失言，他與綠營均表達道歉與克制。

2026桃園市長選舉藍綠熱戰，民進黨黃世杰昨有同黨台北市長候選人沈伯洋 陪同車隊掃街，盼「洋流」擾動地方選情，爭取更多支持。國民黨張善政 則與議長邱奕勝逛夜市及車掃拉票，期許「善政」延續。

黃世杰日前邀綠委莊瑞雄車掃，期間莊失言說「萬一張善政中風 」等語，藍白不滿齊聲撻伐。莊瑞雄前晚已道歉，黃世杰昨表示，政治人物應以最高標準審視自己。張善政回應「不管他（莊）說什麼，我都不會計較」。 台北市長候選人沈伯洋（中）與桃園市長候選人黃世杰（左）昨晚在中壢合體車掃。（記者邱德祥／攝影） 民進黨立委莊瑞雄上午在立法院再度公開致歉，對於私下談話失去分寸、思慮不周嚴重失言很抱歉。（記者曾吉松／攝影）

選舉進入衝刺階段，黃世杰昨天一早北上與黨籍縣市首長候選人合體呼籲返鄉投票，下午由台南市長黃偉哲、沈伯洋相繼陪同，巡迴中壢車隊掃街，沿途不少民眾手綁「洋流」飄帶吶喊支持，車上二人也熱情招手回應。

沈伯洋說，台北是台灣的核心，桃園是國門，兩個城市都是國家產業發展進步的重要火車頭，需要好的領導人。黃世杰則提到桃園還有許多障礙待解，需要好的引擎提升效率。

張善政昨天一早到蘆竹南崁市場拜票，晚間到八德興仁夜市掃街後，再與邱奕勝車隊掃街到中壢；張善政表示，過去四年市政能順利推動，歸功於府會和諧，尤其是議長居中協調，市長與議長聯手合作，桃園發展無可限量。邱奕勝也說，市府各項福利措施完善，從小到老都照顧到，拜託市民繼續支持。

針對綠委莊瑞雄失言，藍白昨天群起撻伐，國民黨主席鄭麗文直批「做人還是要厚道一點」，民眾黨主席黃國昌也認為選舉還是要維持基本格調，但莊至少認錯；莊瑞雄昨現身道歉，強調自己沒詛咒意思，但不管什麼場合都不該以個人健康舉例。黃世杰也重申政治人物應該謹言慎行。

「選舉總有結束的一天！」張善政昨表示，不管莊瑞雄說什麼，他都不會計較，強調選舉應該帶給市民的是對未來的希望，而不是更多的負面情緒，會繼續用正面的態度面對這場選舉，也請大家把目光放在桃園的未來。