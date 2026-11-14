我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

黑白集／美衛兵喝斥國防部長

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

赫塞斯在阿靈頓國家公墓拍照談笑時遭衛兵喝斥，事後又親自邀其授勳，事件凸顯守墓者恪守職責、維護尊嚴的精神。

11日是美國退伍軍人節，當天在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓，發生了讓舉世肅然的一幕。國防部長赫塞斯在獻花後，與妻子、幕僚在無名戰士墓前拍照，因大聲談笑，遭守墓衛兵高聲喝斥：「所有訪客任何時候都必須保持肅靜與尊重！」赫塞斯一行人立即停止談笑，轉身離去。

這名衛兵不會不知道赫塞斯是誰，他之所以敢於大聲呼喝訪客要保持肅靜，因為他就是在執行勤務，護陣亡無名戰士墓地的尊嚴。看守墓園的衛兵，舉止和措詞都有一套標準作業程序，不會太過唐突，也不會因對方身分的高低而有所不同。他喝斥國防部長的影片傳出後，迅即有數千萬點閱，人們一面倒稱許他是真英雄。

前一天，赫塞斯剛剛在眾議院逃過一場彈劾案表決；這天，又在阿靈頓公墓遭到衛兵訓斥，真是灰頭土臉。也具有退伍軍人身分的赫塞斯知道自己失分了，想要藉此扳回一局；次日他邀請這名衛兵到五角大廈，親手為其別上勳章，嘉獎對方那天克盡職守的表現。一向喜歡胡亂開除將官的赫塞斯，這回倒是想通了。

衛兵喝斥國防部長的畫面，讓人見識了什麼是「謹守崗位」。有這種堅持，就有「大敵當前而面不改色」的勇氣，就知道這是可以託付的人。在台灣，政壇唯唯諾諾的故事聽多了，對這名小兵的驚天呼喝，備感嚮往。

精華 FAQ

  • 因他在無名戰士墓前獻花後，與妻子及幕僚拍照談笑，未保持應有的肅靜與尊重，所以守墓衛兵依規定高聲制止，要求所有訪客都要安靜。

  • 因他不因對方是國防部長而退讓，仍依勤務標準維護墓園尊嚴，展現謹守崗位的專業與勇氣，影片傳出後迅速獲得數千萬次點閱與廣泛讚賞。

  • 他隔天邀請這名衛兵到五角大廈，親自為對方別上勳章，公開嘉獎其克盡職守的表現，也被解讀為他試圖彌補前一天在公墓的失分。

赫塞斯

上一則

綠委稱張善政「選到一半中風」張善政：不會計較

下一則

北市安心大遊行、洋流祭拚場 蔣萬安：用善良戰勝傲慢

延伸閱讀

無名戰士塚前拍照談笑 赫塞斯一行人遭衛兵喝斥

無名戰士塚前拍照談笑 赫塞斯一行人遭衛兵喝斥
在無名戰士塚高聲喧嘩 赫塞斯遭衛兵喝止

在無名戰士塚高聲喧嘩 赫塞斯遭衛兵喝止
「幹得好」 赫塞斯被喝止後 破格頒勳章給哨兵

「幹得好」 赫塞斯被喝止後 破格頒勳章給哨兵
赫塞斯彈劾案遭封殺 川普讚兩場戰爭勝利助洗刷指控

赫塞斯彈劾案遭封殺 川普讚兩場戰爭勝利助洗刷指控

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

2026-11-13 08:39
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29
台外交部。(本報系資料照)

巴布亞紐幾內亞施壓 台外交部宣布關館撤員

2026-11-06 13:11
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。(本報系資料照)

羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我外省人 聽不懂他講什麼

2026-11-12 10:10

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11