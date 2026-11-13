藍彰化議長謝典霖延押2個月 當選也無法宣誓就職 母研議抗告

彰化縣議長謝典霖涉期約賄選遭裁定延押兩個月。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 彰化議長謝典霖因涉賄選與相關弊案遭延押2個月，羈押期間涵蓋新任議員宣誓日，若當選恐難親自就職，連任議長計畫也生變。

彰化縣議長謝典霖涉嫌賄選，羈押將滿2個月。彰化地院昨日裁定，自本月17日起延長羈押2月，並禁止接見通信。延押期間涵蓋12月25日新任議員宣誓就職日，謝典霖若當選議員，恐無法親自出席宣誓，連任議長之路出現變數。謝母鄭汝芬昨天受訪表示，聽到延押消息「就像整個石頭把我盪到最谷底」，將與律師研議提起抗告。

謝典霖與父親謝新隆涉嫌期約賄選，9月17日遭羈押禁見。謝新隆涉案部分經檢方初步釐清，本月10日獲准以1千萬元交保。彰化地檢署表示，謝典霖另涉巧立名目詐取公款私用，案情仍待釐清，因此聲請延押。

彰化地院認為，謝典霖在整體犯罪中居於上位，偵查期間相關共犯及證人有疑似滅證、勾串行為，加上他身為議長，對共犯及證人具高度影響力，若交保恐影響證詞，有繼續羈押禁見的必要。

鄭汝芬說，等待裁定的過程心情沉重，但仍抱持希望，「兒子沒辦法出來，心情怎麼會好」，家人會努力爭取。

現年47歲的謝典霖，30歲時透過補選，成為當時全台最年輕的縣市議會議長，已連任5屆。他登記參選下屆議員，志在連任議長，但同黨的現任副議長許原龍早已布局，與縣議員黃正盛搭檔角逐正副議長。

依規定，當選議員須完成宣誓就職才能取得職權，正副議長選舉也在宣誓後隨即舉行。謝典霖能否在羈押中就職、角逐議長，仍待釐清相關法規適用。