藍彰化議長謝典霖延押2個月 當選也無法宣誓就職 母研議抗告
彰化議長謝典霖因涉賄選與相關弊案遭延押2個月，羈押期間涵蓋新任議員宣誓日，若當選恐難親自就職，連任議長計畫也生變。
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彰化議長謝典霖因涉賄選與相關弊案遭延押2個月，羈押期間涵蓋新任議員宣誓日，若當選恐難親自就職，連任議長計畫也生變。
彰化縣議長謝典霖涉嫌賄選，羈押將滿2個月。彰化地院昨日裁定，自本月17日起延長羈押2月，並禁止接見通信。延押期間涵蓋12月25日新任議員宣誓就職日，謝典霖若當選議員，恐無法親自出席宣誓，連任議長之路出現變數。謝母鄭汝芬昨天受訪表示，聽到延押消息「就像整個石頭把我盪到最谷底」，將與律師研議提起抗告。
謝典霖與父親謝新隆涉嫌期約賄選，9月17日遭羈押禁見。謝新隆涉案部分經檢方初步釐清，本月10日獲准以1千萬元交保。彰化地檢署表示，謝典霖另涉巧立名目詐取公款私用，案情仍待釐清，因此聲請延押。
彰化地院認為，謝典霖在整體犯罪中居於上位，偵查期間相關共犯及證人有疑似滅證、勾串行為，加上他身為議長，對共犯及證人具高度影響力，若交保恐影響證詞，有繼續羈押禁見的必要。
鄭汝芬說，等待裁定的過程心情沉重，但仍抱持希望，「兒子沒辦法出來，心情怎麼會好」，家人會努力爭取。
現年47歲的謝典霖，30歲時透過補選，成為當時全台最年輕的縣市議會議長，已連任5屆。他登記參選下屆議員，志在連任議長，但同黨的現任副議長許原龍早已布局，與縣議員黃正盛搭檔角逐正副議長。
依規定，當選議員須完成宣誓就職才能取得職權，正副議長選舉也在宣誓後隨即舉行。謝典霖能否在羈押中就職、角逐議長，仍待釐清相關法規適用。
法院認為他在整體犯罪中居上位，偵查期間共犯與證人疑有滅證、勾串情形，加上他具高度影響力，若交保恐影響證詞，因此裁定續押並禁止接見通信。 延押期間剛好涵蓋12月25日新任議員宣誓就職日，依法若未完成宣誓就難取得職權，也會影響後續正副議長選舉，讓他連任議長的規劃出現變數。 謝典霖的母親鄭汝芬表示，聽到延押消息感到非常低落與沉重，但家人仍抱持希望，將與律師研議是否提出抗告，持續為他爭取出來的機會。
精華 FAQ
法院認為他在整體犯罪中居上位，偵查期間共犯與證人疑有滅證、勾串情形，加上他具高度影響力，若交保恐影響證詞，因此裁定續押並禁止接見通信。
延押期間剛好涵蓋12月25日新任議員宣誓就職日，依法若未完成宣誓就難取得職權，也會影響後續正副議長選舉，讓他連任議長的規劃出現變數。
謝典霖的母親鄭汝芬表示，聽到延押消息感到非常低落與沉重，但家人仍抱持希望，將與律師研議是否提出抗告，持續為他爭取出來的機會。
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