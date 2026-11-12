台總統府秘書長列席民進黨選戰會議 確立沈伯洋為衝刺主軸

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）在捷運站外發送第三期「順報」，支持者和沈伯洋熱情互動。（記者林澔一／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 民進黨北市選戰會議由潘孟安列席，確立以沈伯洋為全國衝刺主軸，同時強調組織動員、催票與反制境外介選；但此舉也引發在野陣營批評黨政不分。

選戰倒數，總統府秘書長潘孟安昨列席民進黨 北市擴大選戰會議，確立以台北市長候選人沈伯洋 為全國選戰衝刺主軸，潘孟安也表示，行政團隊會維護民主選舉秩序，不容境外勢力介選。沈伯洋今將合體14位民進黨縣市長候選人，呼籲青年返鄉投票；明天下午將在二二八公園辦「洋流祭」，周日將在士林北投區舉辦壓軸大洋流車掃。

民進黨昨選戰會議聚焦北市選情，包括潘孟安、民進黨秘書長徐國勇、26位民進黨台北市議員候選人都出席。對後續選戰策略，沈伯洋說，依舊空戰、陸戰並進，也傾向續推「政策島」來個總複習。沈伯洋競選總幹事吳思瑤說，接下來三大競選策略，首先要強化各宮廟、地方系統的組織，再者強化支持者拉票動力，最後是強化即時闢謠。

兼任民進黨主席的總統賴清德昨有其他行程安排，因此由總統府秘書長潘孟安代表出席。據轉述，潘孟安在會中分享過去縣長選舉經驗，如何串接地方組織，他也提及，接近選戰倒數階段，團隊身體健康及安全問題也不可忽視。

吳思瑤也轉述，潘孟安提及，近期媒體揭露，不管是深偽影片、中國介選，或是檢調機關查辦的境外不法資金案例，層出不窮，行政團隊會維護民主選舉秩序，不容境外、不法勢力影響或介入，該做的執法一定嚴格執行，保護每一位守法的候選人。

然而，民進黨在野時最喜歡拿「黨國不分」批評國民黨，彷彿政黨與國家權力之間，只要稍有重疊，就是民主的倒退。當民進黨執政，總統府秘書長潘孟安竟然高調列席民進黨台北市擴大選戰會議。如此黨政不分，再度展現「綠能你不能」的雙標，民進黨一手抗拒境外勢力介選，另一手卻鼓勵國家機器公然輔選，更是背離民進黨所謂民主進步的初衷。

民進黨重返執政之後，從蔡英文到賴清德，總統與黨主席的角色界線屢遭質疑，如今連總統府秘書長都可以直接走進民進黨選戰會議，這樣的民進黨，還有資格拿黨國不分批評別人嗎？

潘孟安目前並無民進黨黨職，他的職務是總統府秘書長，代表的是總統府，而非民進黨中央，當總統府秘書長進入政黨選戰決策場合，外界難免質疑，總統府究竟是在維護國家選舉秩序，還是在替執政黨選戰背書？

這樣的角色混淆並非始於今日，2019年民進黨不分區立委名單，就曾爆發在總統官邸喬名單，當時就引發「蔡主席」和「蔡總統」分不清爭議。

如今潘孟安以總統府秘書長身分出席民進黨選戰會議，更讓行政中立這條界線稀釋到難以辨認。總統府秘書長不是一般黨務幹部，潘孟安代表國家最高權力的行政資源、政策協調能力，以及與各行政機關的聯繫管道。

民進黨當年重批國民黨黨國不分，曾把民主分際說得如此重要，如今自己執政，卻一再模糊國家權力與政黨利益的界線，民眾究竟這回選舉還要不要埋單，答案恐不是由民進黨說了算。

總統府秘書長潘孟安列席民進黨北市擴大選戰會議。（圖／總統府提供）