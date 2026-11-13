我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

曠世智能案「變國際醜聞」 白營：蘇巧慧家罪證確鑿

台灣新聞組／新北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
對於曠世智能投資案爭議，民進黨新北市長候選人蘇巧慧表示，她妹妹是得獎設計師，並非...
對於曠世智能投資案爭議，民進黨新北市長候選人蘇巧慧表示，她妹妹是得獎設計師，並非魚肉鄉民的「環保流氓」。（記者葉信菉／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

曠世智能投資案引發藍白綠交鋒，民眾黨指蘇巧慧家族涉違利衝法，蘇巧慧與李四川陣營則各自反擊並互控抹黑。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純捲入曠世智能投資案爭議，民眾黨抨擊，曠世智能弊案已變國際醜聞；民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥昨表示，投資公司換得股票，絕對是具有對價的交易行為，蘇巧慧家族明確違反公職人員利益衝突迴避法，如此罪證確鑿的案件，希望能盡快落實明確罰則。

蘇巧慧昨說，BBC報導其實相當持平，不僅轉述各陣營被攻擊的焦點，也同時報導國民黨對手李四川家族「環保流氓」爭議；她妹妹是得獎設計師，並非魚肉鄉民的「環保流氓」，籲選戰回歸政見討論。

李四川競辦駁斥，廉政署副署長林炤宏都承認時任行政院長蘇貞昌屬於利衝法關係人，蘇巧慧「辯來辯去、騙來騙去」，對家人取得政府大筆投資毫無愧疚；李四川面對弟弟的爭議強調依法辦理，反觀蘇巧慧只會「問A答B」。

民眾黨新北市議員候選人陳怡君指出，蘇巧慧陣營始終含糊帶過曠世智能弊案，結果現在變成國際醜聞，所有人都要遵守法律，好像只有蘇家人不用？國發會主委葉俊顯聲稱蘇巧純「1股80元（台幣，下同）」入主曠世智能，民眾黨團依照持有股份計算，蘇巧純從72萬3456股，增加到426萬8390股，總共需要3億4147萬1200元，「請問錢從哪裡來？」

此外，名嘴李正皓等人前晚公然聲稱，李四川在基泰大直案涉嫌「圖利建商」。李四川強調「告到底」，台北市長蔣萬安也表態力挺。李四川競辦昨怒批「抹黑奧步（爛招）來了」，將控告李正皓及三立「新台派上線」、三立新聞網誹謗、違反選罷法。對此，三立昨晚暫不回應。

精華 FAQ

  • 民眾黨主張蘇巧純以持股方式入主曠世智能，屬於具對價的交易，並認為蘇巧慧家族明確違反公職人員利益衝突迴避法，因此要求盡快落實明確罰則。

  • 蘇巧慧表示，BBC報導並非只針對她家族，而是也有報導國民黨對手李四川家族的相關爭議。她強調妹妹是得獎設計師，並呼籲選戰應回到政見與政策討論。

  • 李四川競辦駁斥蘇家獲得政府大筆投資的說法，並反批蘇巧慧答非所問；同時，李四川也對李正皓及三立相關節目、新聞網提告，指控其就基泰大直案進行誹謗與選罷法抹黑。

民進黨 李四川

上一則

台邱素貞瑜伽天地倒10年 消費者提團體訴訟...最高法院判賠3957萬確定

下一則

台國民年金加碼至6000元、產假提高至14周 立院拚三讀

延伸閱讀

曠世案 黃國昌：為何國家投資1股13元 蘇巧慧家族卻僅0.5元

曠世案 黃國昌：為何國家投資1股13元 蘇巧慧家族卻僅0.5元
BBC點名蘇巧慧家族利益爭議 李四川促說清楚

BBC點名蘇巧慧家族利益爭議 李四川促說清楚
查蘇巧慧家人投資爭議 藍索資碰壁轟「財政布」

查蘇巧慧家人投資爭議 藍索資碰壁轟「財政布」
新北選情/民調接近 李四川：支持者別沉默 蘇巧慧：努力獲認同

新北選情/民調接近 李四川：支持者別沉默 蘇巧慧：努力獲認同

熱門新聞

陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理