沈伯洋競選歌曲演唱者被爆曾獲300萬補助 藍：MV點閱僅萬餘怎核銷的

台北市議員候選人賴苡任12日揭露，「台北順起來」的男歌手周自從，曾兩度向文化部申請個人專輯補助。（圖／國民黨提供）

AI摘要 文章摘要整理： 賴苡任指控沈伯洋競選歌曲演唱者周自從曾向文化部申請到共300萬元補助，卻質疑其MV點閱低、補助揭露不足與核銷過程。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 官方競選歌曲「台北順起來」，台北市議員候選人賴苡任12日舉行記者會揭露，演唱歌手除了日前捲入文化部補助案政治風波的吳蓓雅，另一位演唱歌手周自從曾兩度向文化部申請個人專輯補助，分別獲得170萬元（台幣，下同）及130萬元。第二張專輯的補助「請好請滿」，但MV點閱累積只有1萬出頭，第一張專輯的MV也未見標示文化部為補助單位，他質疑：「錢要不要吐出來？要不要繳回？文化部當時怎麼核銷的？」

賴苡任指出，沈伯洋官方網頁上，演唱「台北順起來」男歌手周自從，在2021年以第一張個人台語專輯「自從彼時陣」，獲文化部本土語言流行音樂專輯製作發行補助170萬元；2024年又向文化部申請第二筆補助130萬元，用來製作第二張個人專輯「人造人間」。

賴苡任表示，周自從拿了文化部補助，但「人造人間」在網路上找得到3支MV。「賭未來」觀看次數4367，「酒虫」觀看次數4542，與歌手吳蓓雅合唱的另一首歌只有2589。3個MV加起來觀看次數不到2萬，卻向文化部申請到上限的130萬元。

此外，賴苡任說，周自從第一張專輯「自從彼時陣」，賴苡任表示，官方MV的說明欄位和片尾名單完全沒有揭露這是文化部的補助。他質疑，錢要不要吐出來？要不要繳回？文化部當時是怎麼核銷的？

賴苡任說，只要夠優秀、能在市場中取得好成績，無論是文化人、音樂人、電影人、新創公司，要補助都沒有問題。但如果拿補助的原因是根本沒有能力在自由市場生存下去，「為什麼要補助你？」民進黨執政後冒出一句「合法的飯為什麼不要？」的饒舌歌手，拿了納稅人的錢、申請文化部補助，態度還可以這麼囂張，聞所未聞。