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柯志恩政見頻遭陳其邁反駁 反諷賴瑞隆：到底誰在選？

台灣新聞組／高雄12日電
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國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）拋出「高雄人優先購票」主張 。（記者徐白櫻／攝影...
國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）拋出「高雄人優先購票」主張 。（記者徐白櫻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

柯志恩提出205兵工廠與演唱會購票等政見後，頻遭陳其邁反駁，她反指對手是賴瑞隆；賴則要求政見應更謹慎並強調土地應作產業發展。

國民黨高雄市長候選人柯志恩近期接連拋出府會遷至二○五兵工廠、演唱會「高雄市民優先購票」等主張，頻遭市長陳其邁親上火線反駁；柯志恩昨回批，我現在的對手是賴瑞隆，不是陳其邁市長，「陳市長可以幫你輔選，但他沒有辦法幫你當市長」。

柯志恩昨天早上赴左營哈囉市場，下午到楠梓德民黃昏市場掃街拜票，就近日她拋出府會遷址二○五兵工廠及演唱會高雄人優先購票等主張，頻遭市長陳其邁反駁，昨天她受訪時指「感覺好像回到四年前」，現在是在跟賴瑞隆選？還是在跟陳其邁選？

她說，不論二○五兵工廠或演唱會經濟都有非常大的討論空間，她收集許多實務工作者的經驗與意見提出政策，擴大公共討論，是希望提升、深化，沒有要否定市府施政，「陳市長不必一聽到就馬上跳出來，大可不必」。

賴瑞隆前晚與社工座談，簽下「挺社工」承諾書，昨晚到湖內參加如意公邑五龍殿平安宴，針對柯志恩相關主張被陳其邁市長反駁一事，他表示，柯志恩要參選高雄市長，提出的政見本來就必須接受各界檢驗，陳其邁也緊盯各項市政發展。二○五兵工廠是高雄蛋黃區精華土地，萬一不當使用，會影響高雄未來發展，希望柯志恩發布任何政策、政見時都要更加謹慎。

賴瑞隆說，他跟柯志恩在市政議題有許多不同觀點，他認為二○五兵工廠不該作為市議會跟市府使用，而應作為AI算力應用中心、企業總部，規畫整體經濟產業發展使用，才是最優先項目。

柯志恩在辯論會後聲勢看漲，近來儼如藍營新母雞，繼日前與新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣完成三三三連線後，今天再赴澎湖與雲林，分別與黨籍縣長候選人陳振中、張嘉郡合體。她說，營造團結氛圍是她未來的方向。尤其高雄綠大於藍，不容他們樂觀，他們也都戒慎恐懼，最後的時間就是掌握節奏衝刺，爭取選民認同。

精華 FAQ

  • 因為她近期拋出的205兵工廠遷址與演唱會優先購票等主張，屢次被市長陳其邁親自反駁；她因此反問，現在究竟是在跟賴瑞隆選，還是在跟陳其邁選。

  • 柯志恩表示，205兵工廠與演唱會經濟都有很大討論空間，她是蒐集實務工作者意見後提出政策，希望擴大公共討論、提升政策深度，並非否定市府施政。

  • 賴瑞隆認為205兵工廠是高雄蛋黃區精華土地，若使用不當會影響城市未來發展；他主張應規畫為AI算力應用中心或企業總部，用於整體經濟產業發展。

國民黨 陳其邁

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