曠世案 黃國昌：為何國家投資1股13元 蘇巧慧家族卻僅0.5元

新北市長參選人蘇巧慧（見圖）胞妹蘇巧純捲入曠世智能弊案。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 曠世智能投資案掀政治攻防，黃國昌質疑蘇家低價入股、國家高價投資，並要求公開審議資料；蘇巧慧陣營則強調投資合法且僅持部分股權。

民進黨 新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純捲入曠世智能投資案爭議，民眾黨 主席黃國昌 昨表示，蘇巧慧從來沒有正面回應，如果國發會主委葉俊顯沒有說謊「1股80元」（台幣，下同），蘇巧純的持股增加426萬8390股，請問所需花費約3.4億元（約1034萬美元），從何而來？

黃國昌指出，蘇巧慧家族捲入曠世智能弊案，關鍵問題之一在於為何國家1股13元入股，蘇家1股卻只要0.5元，蘇巧慧從來沒有正面回應；國發會被問到蘇家以多少錢入股，葉俊顯在立法院說「在我們前面那一輪，她用80塊買的」，面對國民黨立委賴士葆的追問，國發會官員則坦承「是蘇小姐買的」。

黃國昌說，他先假設國發會沒有搞錯也沒有說謊，所謂的「我們前面那一輪」應該是指2022年7月7日核准的增資，依據經濟部商工登記公示資料查詢，蘇巧純持股由72萬3456股增加到499萬1846股，總共增加426萬8390股，如果以國發會所說1股80元，需要花費3億4147萬1200元。

「請問有人會花費超過3.4億元，入主一間增資後實收資本額730萬元左右的公司嗎？請問3.4億元又是從何而來？」黃國昌說，蘇巧慧還打算繼續躲嗎？

蘇巧慧競辦發言人劉芳宇回應，投資時公司成立3年且已有市場表現，市值約1.62億元；蘇巧純投資約2300萬元，僅取得34%股份，過半股份仍由劉姓負責人家族等原始股東與技術團隊掌握。黃國昌表示，躲了這麼久，蘇巧慧終於露出馬腳，承認他們家族針對曠世智能投資共約2300萬元、取得34%股權。

劉芳宇說，後續公司劉姓負責人申請各項投資增資與計畫補助等，均依法接受審查，因該公司為新創公司，蘇巧純投資後僅領月薪，無股利或分紅收入；黃國昌扭曲合法公司的正常營運，還顛倒是非、亂算數學，盼終止負面選戰歪風。

國民黨賴士葆表示，在國發基金投資前，曠世智能連續3年、每年營收成長10％，蘇家以0.5元的金額認股，國發基金卻以13元買進，溢價差距達26倍，買進後的2023年至2025年，每年營收卻以10％速度下滑，現在每股淨值3.8元，累計帳面虧損達3000萬元要找誰討？

黃國昌質疑國發基金當時投資1999.9萬元、持有曠世智能8.55％股權、台企銀創投投資2080萬、持有8.89％股權，國家投資金額將近蘇家的2倍，股權卻只有蘇家的一半，為何會這樣？

國民黨立院黨團昨「下達最後通牒」，要求財政部、國發會在24小時內公開投資及審議資料，否則將在後續預算審查階段嚴格把關，直到真相大白為止。國民黨團書記長許宇甄說，這不是一場普通的新創投資，而是一場利用老爸、姊姊的影響力，以人民血汗錢幫女兒解套、發財的官場現形記。

對於此案涉及利益衝突與違反利益迴避，葉俊顯昨在立法院強調，利衝法第14條的規範不包括「投資」，不會做利益衝突審查；財政部長莊翠雲也表示，這是個別公司的決策，財政部不會去管到這麼細。

國民黨新北市長候選人李四川表示，相關資料在媒體報導後，公務人員早已查得相當清楚，「那為什麼不敢提供」？他引用蘇巧慧過去說法，喊話「不要為難公務人員」，應依法提供資料讓審計部調查，若查無問題，也能還當事人清白。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹涉曠世弊案，民眾黨主席黃國昌黃國昌質疑3.4億元台幣從何而來。（記者張策／攝影）