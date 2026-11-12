我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網喊「聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

天王級人選接替黃仁勳CEO位置？傳蘋果庫克入列

秦慧珠與沈伯洋同框、趙少康為邱臣遠站台 鄭麗文：要有所分寸

記者鄭媁／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨黨主席鄭麗文日前佩戴國旗飄帶主持中常會。（本報資料照片）
國民黨黨主席鄭麗文日前佩戴國旗飄帶主持中常會。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭麗文面對秦慧珠同框沈伯洋、趙少康為邱臣遠站台引發的爭議，強調選舉期間言行要謹慎，並表示藍白合作若協商不成，國民黨將依機制支持自家候選人。

九合一選舉倒數，考紀會主委張雅屏日前發文提及中廣前董事長趙少康、市議員秦慧珠，若已無意承擔黨員義務，就該知所進退。國民黨主席鄭麗文昨天表示，所有黨員都應該知所進退，張雅屏是有感而發、好心提醒，尤其選舉倒數一定要小心、有所分寸。

秦慧珠和民進黨市長候選人沈伯洋日前同框、比出「3號」手勢，趙少康先前也為民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台，引發基層質疑。

鄭麗文接受「歷史易起SHOW2.0」網路專訪指出，有些畫面或候選人的講話，容易被斷章取義、過度解讀，大家會有情緒反應，她提醒候選人盡量小心自己的言行，不要引起誤會，適時澄清。大家都知道，秦慧珠是資深議員，絕對沒有由藍轉綠的傾向，「說她是綠的一定是誤會」。

鄭麗文說，秦慧珠沒有意識到政治敏感度，或在劍拔弩張之際和沈伯洋合影，會引起藍營支持者不滿和焦慮，她已經出來澄清，大家不需要過多解讀。

對於張雅屏發文，中常會通過藍白合作協議，白紙黑字。竹北有歧見，就去協調，「何必把一地的難題炒成全國對立」？鄭麗文說，她沒有看張雅屏臉書，但應該是有感而發，身為考紀會主委，要講一些基本態度。這幾個月張雅屏處理地方黨部報上來太多案件，選舉過程中發生很多個案，張雅屏是好心提醒，尤其選舉倒數一定要小心、有所分寸。

鄭麗文也提醒，黨中央會依照個案，讓地方黨部具體判斷真實情形，該怎麼處理，會依照個案妥適處理，有必要送到中央黨部，他們才會處理，都有一定流程。

至於藍白在竹北破局，鄭麗文重申，國民黨要對選民負責任，要能在大家能接受的機制下共推候選人，如果這樣的機制在藍白兩黨協商中無法順利產生，希望兄弟登山、各自努力。

鄭麗文說，吳旭智是經由正當機制產生的黨內候選人，國民黨當然是全力支持，從民進黨手中奪回竹北市府，吳旭智也很優質、認真，是好的候選人，「全力支持吳旭智不是天經地義嗎？」國民黨也不是把民眾黨候選人當作主要敵人或對手，而是希望維持友黨的氛圍。至於市長候選人，黨內規定本來就不會限制只能幫國民黨站台，這沒有爭議。

精華 FAQ

  • 鄭麗文認為這類畫面容易被斷章取義、過度解讀，提醒候選人要注意政治敏感度與言行分寸。她也說秦慧珠已出面澄清，外界不必把單一畫面解讀成立場轉變。

  • 鄭麗文表示張雅屏是有感而發、好心提醒，因為選舉倒數更要小心行事。她認為黨員都應知所進退，地方黨部會依個案判斷，必要時再送中央處理。

  • 她重申藍白合作要在大家可接受的機制下推人，若協商無法順利產生共推候選人，就各自努力。她同時表態國民黨會全力支持黨內產生的吳旭智，爭取竹北市府。

趙少康 鄭麗文 沈伯洋

上一則

曠世案 黃國昌：為何國家投資1股13元 蘇巧慧家族卻僅0.5元

下一則

台灣首例 男打瘦瘦針4個月失明 今年已有63件不良反應通報

延伸閱讀

秦慧珠同框沈伯洋比「3」 鄭麗文：怎可面帶微笑看沈？

秦慧珠同框沈伯洋比「3」 鄭麗文：怎可面帶微笑看沈？
站台邱臣遠違紀？趙少康：黨中央一句話 我立刻知所進退

站台邱臣遠違紀？趙少康：黨中央一句話 我立刻知所進退
將與白小雞同框開直播 蔣萬安喊：藍白席次最大化

將與白小雞同框開直播 蔣萬安喊：藍白席次最大化
趙少康稱「願為藍白合被開除」考紀會：真顧大局會把力氣用在整合

趙少康稱「願為藍白合被開除」考紀會：真顧大局會把力氣用在整合

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54
紅果短劇類型選擇多元。（取材自小紅書）

打敗ChatGPT、退訂Netflix 看「紅果短劇」成台人日常

2026-11-05 01:27

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放