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新訓、教召播沈伯洋教學片 國防部挨批介選

台灣新聞組／台北12日電
莒光日出現沈伯洋的影片，民眾黨主席黃國昌（中）質問顧立雄「要不要出來公開道歉」。...
莒光日出現沈伯洋的影片，民眾黨主席黃國昌（中）質問顧立雄「要不要出來公開道歉」。（ 記者胡蓬生／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

國軍在新訓與教召播放沈伯洋認知作戰影片，引發陳世軒等人質疑介選；國防部先否認後坦承使用教材，顧立雄承諾一周內提報告。

民眾黨新北市議員陳世軒爆料，軍中在莒光日教學節目中播放民進黨台北市長候選人沈伯洋影片。國防部政戰局昨證實，沈曾錄製認知作戰相關節目，作為國防通識教育多元輔助教材，持續在新訓及教召課程中播放。

針對陳世軒日前在政論節目稱「國軍莒光日教學看沈伯洋影片」，國防部前天發新聞稿控「不實言論」，昨卻改口今年教召時曾播放，民眾黨主席黃國昌昨轟國防部公然說謊、謊言被戳破，要求顧立雄出面公開道歉。國民黨文傳會主委陳以信也要求顧立雄應公開道歉，政戰局長下台負責。

沈伯洋昨表示，影片播放的時間點，他還是只有立委的身分；國防部不只邀請自己，他記得國民黨立委陳永康也有去。

顧立雄昨備詢時表示，莒光日邀請陳永康，顯示是根據專業，而非黨派。不過，質詢的國民黨立委羅廷瑋反嗆：「陳永康有要選舉嗎？」

顧立雄也表示「沒聽說有再重播」，陳世軒則稱，許多民眾今年6月都還看過影片，「誰說謊？答案非常清楚！」

陳世軒說，顧部長的說法凸顯他對部隊運作不了解，莒光園地節目不可能只播一次，「全台灣這麼多人當過兵，大家應該都非常清楚」。國防部沒交代清楚這支影片到底播了多久？大家並未質疑影片內容，而是沈伯洋如果成為候選人就不該出現在部隊，違反行政中立，「所以我想部長應該要去了解清楚」。

陳世軒強調，絕對支持國軍應該要有反滲透觀念，但是沈伯洋錄節目教官兵什麼？如果是教「認知作戰」就應講清楚，而不是用「媒體識讀」四個字帶過。

國防部政戰局長史順文坦承，沈伯洋2023年7月任教台北大學期間，也曾錄製認知作戰相關節目，後續作為國防通識教育的多元輔助教材；目前新兵訓練有十幾個小時國防通識課程，其中關於認知作戰方面有播放沈伯洋的節目，教召也同樣有使用這批教材。他強調，這些影片都不是為選舉所拍攝。

針對立委質詢，顧立雄允諾在一周內提出報告。

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於國軍莒光日與新訓、教召課程中，播放沈伯洋錄製的認知作戰相關影片。外界質疑他已成候選人後仍出現在部隊，國防部則稱影片是國防通識教育教材，並非為選舉拍攝。

  • 陳世軒先指控後，國防部一度發稿否認「國軍看沈伯洋影片」，之後政戰局又承認確有播放。前後說法不一致，讓黃國昌等人痛批國防部說謊，要求顧立雄道歉並追究責任。

  • 顧立雄表示莒光日邀請陳永康等人，顯示是依專業而非黨派，並未聽說影片有再重播；政戰局長則坦承相關教材確實用於新訓與教召。顧立雄也承諾1周內提出報告釐清。

國防部 黃國昌 沈伯洋

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