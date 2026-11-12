新聞眼／演唱會經濟紅利 高雄人不能共享？

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）拋出演唱會「高雄人優先購票」構想，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）質疑可能助長黃牛。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄演唱會經濟看似繁榮，實際上靠市府資源與市民承擔成本支撐；柯志恩主張市民優先購票回饋在地，卻遭賴瑞隆批評可能助長黃牛。

高雄市長陳其邁 上任後力推演唱會經濟，國民黨 高雄市長候選人柯志恩除宣示將延續此政策外，更拋出「高雄人優先購票」構想，未料卻引起民進黨 候選人賴瑞隆質疑可能助長黃牛。事實上，高雄看似風光的演唱會經濟，其實是投注無數市政資源，以及市民忍受各種不便「撐」出來的。

過去幾年，天團陸續到高雄開唱，帶動演唱會經濟。不過，這些天團接連到高雄開唱的背後，卻是以世運主場館免場租、不抽取門票收入，以及傾盡公部門資源、大量且頻繁動員公務員人力的結果，更有周遭居民得忍受噪音、交通長期不便等無形環境及社會成本。

原本可倚賴門票及場租收入自給自足維持營運的世運主場館，因採取免收場租、不抽取門票收入等措施，背離使用者付費原則，導致場館財務失衡。不僅先前被觀眾抱怨設備老舊，市府也得編列大筆維修預算。對此，市府一貫以演唱會帶動的「粉絲經濟」外溢效應，遠超過場館本身收益回應。

但粉絲經濟帶來的多是單點式、一次性的消費，表面上看似熱絡，但演唱會紅利多數集中在原市區，外溢效益有限，難以普遍惠及縣區。高雄市民也無法享有門票或購票優惠，同樣得跟著大批粉絲搶票。

其實，提供在地居民優惠的作法，國外早有先例，就連「五月天」也不例外。2021年，5月天到世運主場館開唱，為彌補周邊居民因演唱會帶來的不便，特別推出「敦親睦鄰票」，免費送票給周邊居民。這與柯志恩提出的高雄市民優先購票，概念相同。

高雄市府用來作為政績及招牌的演唱會經濟，其實是由市民共同承擔有形及無形的成本，才成就的城市榮光。因此，適度回饋市民一點也不為過。何況，依柯志恩的規畫，初期僅保留5%的票額給市民優先購買，並不存在排擠問題，且尊重主辦單位意願，再透過實名制等配套措施降低轉售及黃牛套利的可能性，讓市民也能透過門票分配，分享演唱會經濟的紅利。

賴瑞隆認為此舉會助長黃牛並衝擊外地經濟，等於直接把市民跟黃牛畫上等號。如果照他的邏輯，所有會員、信用卡優先購票的機制都是助長黃牛；再者，難道市民的消費就不是拚經濟嗎？這不是看扁高雄市民嗎？