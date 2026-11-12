我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胰臟癌不只與基因有關 醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

新聞眼／演唱會經濟紅利 高雄人不能共享？

聯合新聞網「重磅快評」
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）拋出演唱會「高雄人優先購票」構想，民進黨高雄市長...
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）拋出演唱會「高雄人優先購票」構想，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）質疑可能助長黃牛。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄演唱會經濟看似繁榮，實際上靠市府資源與市民承擔成本支撐；柯志恩主張市民優先購票回饋在地，卻遭賴瑞隆批評可能助長黃牛。

高雄市長陳其邁上任後力推演唱會經濟，國民黨高雄市長候選人柯志恩除宣示將延續此政策外，更拋出「高雄人優先購票」構想，未料卻引起民進黨候選人賴瑞隆質疑可能助長黃牛。事實上，高雄看似風光的演唱會經濟，其實是投注無數市政資源，以及市民忍受各種不便「撐」出來的。

過去幾年，天團陸續到高雄開唱，帶動演唱會經濟。不過，這些天團接連到高雄開唱的背後，卻是以世運主場館免場租、不抽取門票收入，以及傾盡公部門資源、大量且頻繁動員公務員人力的結果，更有周遭居民得忍受噪音、交通長期不便等無形環境及社會成本。

原本可倚賴門票及場租收入自給自足維持營運的世運主場館，因採取免收場租、不抽取門票收入等措施，背離使用者付費原則，導致場館財務失衡。不僅先前被觀眾抱怨設備老舊，市府也得編列大筆維修預算。對此，市府一貫以演唱會帶動的「粉絲經濟」外溢效應，遠超過場館本身收益回應。

但粉絲經濟帶來的多是單點式、一次性的消費，表面上看似熱絡，但演唱會紅利多數集中在原市區，外溢效益有限，難以普遍惠及縣區。高雄市民也無法享有門票或購票優惠，同樣得跟著大批粉絲搶票。

其實，提供在地居民優惠的作法，國外早有先例，就連「五月天」也不例外。2021年，5月天到世運主場館開唱，為彌補周邊居民因演唱會帶來的不便，特別推出「敦親睦鄰票」，免費送票給周邊居民。這與柯志恩提出的高雄市民優先購票，概念相同。

高雄市府用來作為政績及招牌的演唱會經濟，其實是由市民共同承擔有形及無形的成本，才成就的城市榮光。因此，適度回饋市民一點也不為過。何況，依柯志恩的規畫，初期僅保留5%的票額給市民優先購買，並不存在排擠問題，且尊重主辦單位意願，再透過實名制等配套措施降低轉售及黃牛套利的可能性，讓市民也能透過門票分配，分享演唱會經濟的紅利。

賴瑞隆認為此舉會助長黃牛並衝擊外地經濟，等於直接把市民跟黃牛畫上等號。如果照他的邏輯，所有會員、信用卡優先購票的機制都是助長黃牛；再者，難道市民的消費就不是拚經濟嗎？這不是看扁高雄市民嗎？

精華 FAQ

  • 文章指出，高雄的演唱會經濟並非自然成形，而是靠世運主場館免場租、不抽門票收入，加上公部門大量投入人力與資源，並由市民承受噪音、交通壅塞等成本共同撐起。

  • 柯志恩主張保留約5%的票額給高雄市民優先購買，並尊重主辦單位意願，搭配實名制等措施降低轉售與黃牛套利風險，讓在地居民也能分享演唱會紅利。

  • 賴瑞隆認為優先購票可能助長黃牛，並衝擊外地消費與經濟效益；但文章反批這種說法等於把市民與黃牛劃上等號，也忽略市民本就承擔了演唱會帶來的成本。

民進黨 國民黨 陳其邁

上一則

經濟部長：台今年經濟成長 一定超越12.7%

下一則

李開復：中階主管恐大減 員工懂指揮AI最有價值

延伸閱讀

柯志恩拋出演唱會高雄人優先購票 賴瑞隆：恐助長黃牛

柯志恩拋出演唱會高雄人優先購票 賴瑞隆：恐助長黃牛
新聞評論／柯志恩讓高雄悶燒選情燃起大火 喚醒高雄人

新聞評論／柯志恩讓高雄悶燒選情燃起大火 喚醒高雄人
頻上綠營傾向節目拚「破圈」 柯志恩再嗆新潮流

頻上綠營傾向節目拚「破圈」 柯志恩再嗆新潮流
高雄辯論效應 柯志恩有話直說對上南部人「氣口」 賴瑞隆唸稿吃螺絲

高雄辯論效應 柯志恩有話直說對上南部人「氣口」 賴瑞隆唸稿吃螺絲

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54
紅果短劇類型選擇多元。（取材自小紅書）

打敗ChatGPT、退訂Netflix 看「紅果短劇」成台人日常

2026-11-05 01:27

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料