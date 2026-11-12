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羅大佑批蔡英文不顧下一代 蔣萬安：不以未婚育來判斷

台灣新聞組／台北12日電
台北市長蔣萬安（中）11日與民眾黨六小雞合體直播，一起比出蔣的競選號次「5號」手...
台北市長蔣萬安（中）11日與民眾黨六小雞合體直播，一起比出蔣的競選號次「5號」手勢自拍。（圖／陳宥丞提供）

AI摘要

文章摘要整理：

羅大佑批評綠營領袖不顧下一代引發爭議，蔣萬安澄清認同批評賴卓，但強調不應以是否婚育評斷兒少政策能力，並趁選戰與民眾黨合體造勢。

音樂人羅大佑日前批總統賴清德、行政院長卓榮泰「狼狽為奸」，並點名前總統蔡英文等人沒有子女，對於下一代不會想太多。台北市長蔣萬安昨以「振聾發聵」四字評論此事惹議；他晚間澄清，是講賴、卓狼狽為奸一事，這部分要嚴加批評，但他認為不管有沒有結婚或生子，都可以做好兒少政策。

蔣萬安昨合體民眾黨議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、許甫和吳怡萱，在YouTube「民眾之聲」開直播，盼北市成為2028藍白合關鍵和示範區。

蔣萬安在直播時，提到藝人羅大佑日前發言。蔣表示，羅大佑說賴清德總統跟行政院長卓榮泰狼狽為奸，行政權不斷擴張，透過不副署，甚至去年發動大罷免，這樣完全傷害台灣的民主，這點他認為應該要受到嚴加批評，「我是贊成」。

蔣說，但是對羅大佑談到其他面向，包括單身女性對國家的貢獻，自己有不同看法，不管有沒有結婚或生孩子，都可以做好兒少政策，不會因為是否結婚或生育作為判斷標準。  

蔣萬安表示，每個政治人物都希望我們的孩子、下一代有更好的環境。但現在的社會環境其實有更好嗎？他始終相信其實現在不管地方政府或中央政府都還有努力的空間。

直播過程中，陳宥丞還為蔣萬安送上鋼盔，直言蔣最近面對很多「流言蜚語、槍林彈雨」，希望蔣保持善良，帶著鋼盔往前衝。

蔣萬安也直播中稱讚民眾黨創黨主席柯文哲過去的市政成果，更大讚柯的社會住宅政策「建議很好」。柯文哲昨被問到，是否促成選前和蔣萬安同台？柯說，若行有餘力且時間方便，就會配合安排；他的行程都是中央黨部安排，一切以勝選為最大目標。

蔣萬安今起請假投入選舉，明與立法院長韓國瑜及藍營立委開記者會；蔣昨借用韓國瑜的金句「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，邀請所有市民朋友一起參加11月14日安心大遊行。昨晚已有超過3000名民眾到蔣萬安競選總部，索取安心大遊行專屬飄帶，準備站上街頭。

台中市長盧秀燕表示，2024年總統大選因藍白分裂，民進黨少數當選，記取上次教訓，「2026年大選藍白非合不可，唯有團結合作才可以勝選」，「合則兩利，分則兩敗」。

盧秀燕還提到，蔣萬安、台中市長候選人江啟臣，以及柯文哲、民眾黨主席黃國昌都是成熟有智慧的政治人物，經過他們的努力，藍白合在台北市與台中市即將開花結果，也希望全國遍地開花。

國民黨主席鄭麗文昨在受訪時表示，司法造成寒蟬效應，導致支持者多噤聲、不表態，民調拒訪比例超高，藍營選民在民調上轉成隱性；她呼籲藍軍民調可以隱性，但如果不出來投票，就會成為重大危機。

精華 FAQ

  • 羅大佑主要批評總統賴清德、行政院長卓榮泰，還點名前總統蔡英文等人，認為他們沒有子女，對下一代的思考可能不夠周全，引發外界爭議。

  • 蔣萬安認同羅大佑對賴清德與卓榮泰的批評，認為行政權擴張、傷害民主應受嚴格檢視；但他不同意以是否結婚或生育，來判斷一個人能否做好兒少政策。

  • 報導提到蔣萬安與多位民眾黨議員候選人合體直播，盼台北成為藍白合示範區；盧秀燕也喊話2026藍白非合不可，鄭麗文則提醒藍營支持者要出來投票。

蔣萬安 蔡英文 卓榮泰

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