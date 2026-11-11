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羅大佑轟賴清德、卓榮泰狼狽為奸 蔣萬安「振聾發聵」力挺

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬安今天出席公館水源新天地、公館運動館開箱。(記者林麗玉／攝影)
台北市長蔣萬安今天出席公館水源新天地、公館運動館開箱。(記者林麗玉／攝影)

有樂壇「流行教父」之稱的音樂人羅大佑，近來上媒體人唐湘龍專訪，痛批民進黨執政讓台灣文化水準下降，並酸文化部長小野「晚節不保」，還針對行政院的不副署，總統跟行政院長一起「狼狽為奸」。台北市長蔣萬安今天受訪，針對羅的發言評論，表示他就四個字「振聾發聵。」

蔣萬安今天上午出席公館水源新天地、公館運動館開箱，媒體問蔣萬安，羅大佑接受專訪針貶時政，針對行政院長的不副署表示，總統跟行政院長一起狼狽為奸，還堅持做到底，他感嘆，台灣人什麼時候變得這麼不要臉。

蔣萬安今天被問到此事看法，蔣萬安說，羅大佑老師他是華語樂壇上面地位非常高的音樂人，那對於羅昨天的發言「我就四個字振聾發聵」。羅時常關心社會議題，而且也反映時代的聲音，所以他認為，這是文化人展現風骨應有的表現。

蔣萬安說，所以我尊重羅的立場、羅表達的意見，他也認為，執政黨應該要傾聽民意。

媒體也追問蔣，未來如果有機會，會不會來跟羅大佑請益文化政策？蔣萬安說，如果有機會「當然」。台北市有非常豐沛的音樂文化創作量能，我們都很願意，跟各界的前輩來請益、來交流。

蔣萬安 卓榮泰 賴清德

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