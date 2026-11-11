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秦慧珠、趙少康被點名知所進退 鄭麗文：選舉倒數要有所分寸

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨主席鄭麗文今接受「歷史易起SHOW2.0」網路專訪。(擷取自歷史哥YT)
國民黨主席鄭麗文今接受「歷史易起SHOW2.0」網路專訪。(擷取自歷史哥YT)

AI摘要

文章摘要整理：

鄭麗文面對秦慧珠、趙少康引發的黨內雜音表示，選舉倒數應小心言行、避免誤會，並重申竹北藍白若協調不成，國民黨將全力挺吳旭智。

九合一選舉倒數，考紀會主委張雅屏日前發文提及中廣前董事長趙少康、市議員秦慧珠，若已無意承擔黨員義務，就該知所進退。國民黨主席鄭麗文今表示，所有黨員都應該知所進退，張雅屏是有感而發、好心提醒，尤其選舉倒數一定要小心、有所分寸。

秦慧珠和民進黨市長候選人沈伯洋日前同框、比出「3號」手勢，趙少康先前也為民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台，引發基層質疑。

鄭麗文今接受「歷史易起SHOW2.0」網路專訪指出，有些畫面或候選人的講話，容易被斷章取義、過度解讀，大家會有情緒反應，她提醒候選人盡量小心自己的言行，不要引起誤會，適時澄清。大家都知道，秦慧珠是資深議員，絕對沒有由藍轉綠的傾向，「說她是綠的一定是誤會」。

鄭麗文說，秦慧珠沒有意識到政治敏感度，或在劍拔弩張之際和沈伯洋合影，會引起藍營支持者不滿和焦慮，她已經出來澄清，大家不需要過多解讀。

對於張雅屏發文，中常會通過藍白合作協議，白紙黑字。竹北有歧見，就去協調，「何必把一地的難題炒成全國對立」？鄭麗文說，她沒有看張雅屏臉書，但應該是有感而發，身為考紀會主委，要講一些基本態度。這幾個月張雅屏處理地方黨部報上來太多案件，選舉過程中發生很多個案，張雅屏是好心提醒，尤其選舉倒數一定要小心、有所分寸。

鄭麗文也提醒，黨中央會依照個案，讓地方黨部具體判斷真實情形，該怎麼處理，會依照個案妥適處理，有必要送到中央黨部，他們才會處理，都有一定流程。

至於藍白在竹北破局，鄭麗文重申，國民黨要對選民負責任，要能在大家能接受的機制下共推候選人，如果這樣的機制在藍白兩黨協商中無法順利產生，希望兄弟登山、各自努力。

鄭麗文說，吳旭智是經由正當機制產生的黨內候選人，國民黨當然是全力支持，從民進黨手中奪回竹北市府，吳旭智也很優質、認真，是好的候選人，「全力支持吳旭智不是天經地義嗎？」國民黨也不是把民眾黨候選人當作主要敵人或對手，而是希望維持友黨的氛圍。至於市長候選人，黨內規定本來就不會限制只能幫國民黨站台，這沒有爭議。

精華 FAQ

  • 鄭麗文認為張雅屏是有感而發、好心提醒，核心是希望所有黨員在選舉倒數階段知所進退、講究分寸，避免因個別言行引發基層反彈或擴大誤會。

  • 鄭麗文表示，秦慧珠是資深議員，沒有由藍轉綠的傾向，相關畫面多半是政治敏感度不足或被過度解讀；她也說秦慧珠已出面澄清，不必再過度放大。

  • 鄭麗文強調，若藍白協商無法在可接受機制下共推人選，就應兄弟登山、各自努力；吳旭智是黨內正當機制產生的候選人，國民黨會全力支持他爭取竹北市府。

趙少康 鄭麗文 沈伯洋

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