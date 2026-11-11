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新聞眼／誰在選舉中埋下猜忌的種子？

記者 游其昌
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國民黨議員、議員候選人告發作家廖玉蕙「垃圾車助選說」涉違反選罷法，廖玉蕙才急貼文...
國民黨議員、議員候選人告發作家廖玉蕙「垃圾車助選說」涉違反選罷法，廖玉蕙才急貼文承認發言未盡查證。（記者蕭雅娟／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評綠營以戒慎恐懼為名，卻因多起指控失準與翻車事件，反而營造恐懼與對立氛圍。

選舉到最後階段，綠營猛打「戒慎恐懼」牌。戒慎恐懼說，來自民進黨主席賴清德，因為民調上揚，但「我們還沒贏」，所以要「戒慎恐懼」。

不料，愈戒慎，卻有愈多出人意表的亂子，不管是大作家的「垃圾車助選說」，或是指控藍營「又一村圍事說」，一樁樁網路傳說都連接翻車。不僅看不到綠營支持者的「戒慎」，反而是心中有鬼，製造了一堆「恐懼場景」；指控別人不成，反而成為藍營反攻的助燃劑。

最荒謬的指控，莫過於綠營側翼發起的「假旗行動」，因為有名身著誇張洋流衣服的男子在馬路揮舞大旗，讓綠營側翼認為是國民黨佯裝的反串「假旗分子」，疑似「第五縱隊」。

經過台北市議員洪健益的協助，確認這些人是真正的沈伯洋支持者。側翼只好用過去有太多的「創傷後症候群」，所以才會懷疑查證，希望團隊仍能「戒慎恐懼」，「溫暖接住」每一個人。這種「戒慎恐懼」就是「寧可錯殺一百，不可放過一人」，標準的綠色恐怖肅殺鬥爭氛圍。

「戒慎恐懼」猶不足，於是就有作家廖玉蕙的「幻聽」事件。作家被質疑後忙刪文，卻也不認錯；直至市議員到法院提告造謠，才急貼文，承認發言未盡查證。

民視某政論節目指控立委王鴻薇對支持群眾下令「大聲一點」，引發「又一村水餃店恐懼事件」，且有財經作家謝金河貼文稱其路過見證。王鴻薇要求民視和謝金河澄清，結果民視忙下架並道歉，謝金河則表示因「人聲鼎沸」，誤以為是王鴻薇所喊，向王道歉。

連串翻車事件都是偶然的「幻聽事件」嗎？還是因為有人要形塑各種「認知作戰」氛圍，要讓人感受到「第五縱隊」無所不在？曹興誠形容這場選舉是「菩薩和邪靈的對決」、蔣萬安是「依附中共這個政權的邪靈」；曹興誠的指控正說明了有人想要讓這場選戰成為「神與魔的對決」，要召喚這些信奉「邪教」的芸芸眾生，相信他口中的「菩薩」，聲討這些「外道」與「邪靈」。

所有的發展都指證一件事，就是「熟悉的大罷免回來了」。大罷免後期，多少「青鳥」到處在抓「偷拍」的「第五縱隊」，何嘗不是同樣的心理反射？

其心之可惡，哪裡還有「選舉是快樂的過程」？又哪來的「戒慎」？又是誰在「恐懼」？台北市本來就是沒有恐懼的和樂社會，誰令致之？大家心中都有把明白的尺。

精華 FAQ

  • 文章認為綠營高喊戒慎恐懼，實際上卻透過連串指控與猜疑放大選戰對立，讓原本要提醒謹慎的口號，變成製造恐懼、強化鬥爭氛圍的工具。

  • 內文舉出假旗行動被證實誤認、作家廖玉蕙的幻聽事件、民視與謝金河涉及王鴻薇的又一村水餃店事件，認為這些都顯示指控未充分查證。

  • 作者主張這場選舉被部分人刻意形塑成邪惡對決與認知作戰，讓第五縱隊疑雲四起；真正值得警惕的不是口號本身，而是利用恐懼操作政治對立的人。

賴清德 民進黨 國民黨

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