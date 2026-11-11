黑白集／小水滴藉黃仁勳打蔣 當心誤砸曹興誠
本文認為綠營與側翼借黃仁勳共諜風波攻擊蔣萬安與輝達北士科案，卻對曹興誠等人相關爭議採取雙重標準，反成迴力鏢。
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本文認為綠營與側翼借黃仁勳共諜風波攻擊蔣萬安與輝達北士科案，卻對曹興誠等人相關爭議採取雙重標準，反成迴力鏢。
輝達執行長黃仁勳捲入中國女間諜案。綠營如獲至寶，質疑輝達落腳北士科有國安疑慮，蔣萬安不能再當成政績。「洋流」的小水滴更抹紅蔣萬安太太，影射助她接觸的輝達友人，可能就是女共諜黃樂。小水滴更發揮沈伯洋傳授的「猜力」，指控輝達選擇台北市，是準備和藍白一起賣台。
賴政府擔心輝達案破壞台股行情，進而影響選情；洋流卻急著把黃仁勳當成紅漆，狂潑蔣萬安。沈伯洋大談，中共藉親密關係滲透要角；側翼接球，渲染北士科案諜影幢幢。殊不知，洋流的金主曹興誠，才是掉進中國小三粉紅陷阱的「前輩」；他效力賴政府後，一堆私密照被曝光。選民更想知道，沈伯洋如何解析曹金主被中國滲透。
民進黨人避談黃仁勳，實則把「髒活」交給青鳥。不堪的是，綠營除曹興誠，還有趙天麟、李孟諺乃至鄭文燦，也和陸籍小三或澳門女子「人際交流」。執政的民進黨，何曾認真追究國安破口？曹興誠還曾被總統府聘為防衛韌性委員會顧問。
川普期中選舉慘敗，黃仁勳被推祭旗，接受調查。同樣有大陸紅粉知己、曾大力促統的曹興誠，卻仍大剌剌為賴清德操盤輔選。玩政治，老黃得和老曹多切磋。
小水滴罵黃仁勳是中共同路人，那麼，和中國小三搞曖昧的曹興誠呢？藉黃仁勳打蔣，小心迴力鏢砸中大金主。（轉載自聯合報）
文章批評綠營與側翼借黃仁勳涉案話題，將輝達北士科落腳案包裝成國安疑慮，並把攻擊焦點延伸到蔣萬安及其家人，作者認為這是政治操作而非真心查弊。 作者認為綠營若用共諜或親中標籤檢視黃仁勳，就可能反噬同樣曾與中國小三、爭議私生活連結的曹興誠，因為曹也被點名是綠營金主，卻未受到同等檢驗。 核心立場是反對拿國安議題做選舉攻防，認為綠營對外人嚴苛、對自己人寬容，對曹興誠、趙天麟等爭議避而不談，顯示其檢驗標準不一致且帶有政治目的。
精華 FAQ
文章批評綠營與側翼借黃仁勳涉案話題，將輝達北士科落腳案包裝成國安疑慮，並把攻擊焦點延伸到蔣萬安及其家人，作者認為這是政治操作而非真心查弊。
作者認為綠營若用共諜或親中標籤檢視黃仁勳，就可能反噬同樣曾與中國小三、爭議私生活連結的曹興誠，因為曹也被點名是綠營金主，卻未受到同等檢驗。
核心立場是反對拿國安議題做選舉攻防，認為綠營對外人嚴苛、對自己人寬容，對曹興誠、趙天麟等爭議避而不談，顯示其檢驗標準不一致且帶有政治目的。
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