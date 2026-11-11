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333連線 李四川江啟臣柯志恩喊跨區合作

記者黃子騰張策／新北11日電
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高雄市長候選人柯志恩（左起）、新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣10日在...
高雄市長候選人柯志恩（左起）、新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣10日在板橋黃石市場合體拜票，比出「333連線」。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

李四川攜手江啟臣、柯志恩在板橋啟動三三三連線掃街，宣示跨區市政合作，同時由朱立倫陪同催票，提醒藍營投票意願不足是最大危機。

選戰倒數，國民黨新北市長候選人李四川陸戰火力全開，昨天中午先啟動「三三三做事連線」，攜手同為抽中三號的台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩在板橋合體掃街，宣示未來北中南三座大城將深化跨區域市政合作；下午再由國民黨前主席朱立倫陪同赴土城車隊拜票，全面鎖定基層催票；朱提醒，藍綠支持者投票意願為六比八，「是我們最大的危機」。

李四川、江啟臣與柯志恩三人昨天中午前往板橋黃石市場及宮口街拜票，在藍營議員候選人及黃石市場自治會幹部陪同下，展現基層團結。

掃街後，三人轉往板橋慈惠宮參香。李四川強調，三人都抽中三號，象徵「三三三做事連線」，未來將深化跨區域市政合作，共同做市民最堅實的靠山。江啟臣笑稱三人結合是「川江志氣聯盟」，齊心合作台灣會更好；柯志恩盛讚李四川具四十年專業工程背景與極強執行力，是優質實幹的市政人選。

針對板橋發展，李四川提出三大市政願景：承接現任市長侯友宜規畫全力推動「泰板輕軌」升級交通；憑藉興建台北小巨蛋與大巨蛋經驗，將板橋體育館升級為兼具國際賽事、演唱會與展演功能的「新北小巨蛋」；並加速推進板橋醫療園區。此外，也將持續打造AI科技產業廊帶，為新北創造更多就業機會。

朱立倫昨天下午也陪李四川前進土城，隨後同步車隊掃街。

朱說，目前各家民調雖備受關注，但藍營支持者表態與出門投票意願僅約六成，遠低於綠營的八成以上，「這是我們最大的危機」，呼籲地方幹部與支持者切勿被民調麻痺，必須在最後關頭全力催票。

李四川強調「少你一票，可能就會輸」，籲支持者絕不能抱持「少我一票沒關係」的心態，每個人都要成為他的分身幫忙拉票，並投下關鍵一票。

精華 FAQ

  • 三人都抽中3號，因此以「三三三做事連線」為號召，在板橋黃石市場、宮口街與慈惠宮拜票，展現藍營團結，也宣示未來將推動跨區域市政合作。

  • 他提出3項重點，包括推動「泰板輕軌」升級交通、把板橋體育館升級為「新北小巨蛋」，以及加速板橋醫療園區與AI科技產業廊帶建設。

  • 朱立倫指出，藍營支持者的表態與出門投票意願僅約6成，低於綠營的8成以上，是目前最大危機，因此呼籲基層幹部與支持者最後階段全力催票。

江啟臣 李四川 朱立倫

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