蔣萬安攜手張善政掃街 直搗綠營北市票倉

台北市長蔣萬安（中）11日合體桃園市長張善政（左二），深入北市大同區延三夜市掃街拜票，熱情支持者高聲呼喊「凍蒜」。（記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安與張善政在台北大同區掃街造勢，藉藍營跨縣市合體與多位黨內人士助攻，持續強化年底選戰動能。

首都市長選戰激烈，台北市長蔣萬安 昨晚攜手桃園市長張善政 ，深入綠營票倉北市大同區延三夜市掃街，此地號稱最多「洋流」店家，但民眾、攤商熱情不減，現場凍蒜喊聲不斷。蔣萬安表示，這四年來與張善政並肩作戰，北北基桃溝通非常順暢，大家一起加油，贏得年底選舉；張善政表示，只要是理念相同的好夥伴，都願意來支持。

蔣萬安明天請假投入選戰，周五將赴立法院合體立法院長韓國瑜 及藍營立委，宣傳14日「安心大遊行」，國民黨立院黨團已祭出甲級動員令展現團結；藍營立委13日將在台北各大路口宣傳遊行活動。

為爭取藍白席次最大化，蔣萬安今天將合體白營小雞直播「面對面暢談台北真心話」。民眾黨預計21日舉辦選前黃金周活動，蔣當天有望與民眾黨前主席柯文哲同台。

藍營人士指出，台中市長盧秀燕加入競選總部主委，以及北市五藍營立委加入後，選戰逐步上軌道，接著也陸續有藍營立委加入團隊，包括立委葉元之昨加入團隊直播行列；跨縣市聯合競選也會是蔣萬安接下來請假後主軸，之前合體高雄市長候選人柯志恩，下周也安排與台南市長候選人謝龍介合體。

蔣萬安攜手張善政深入延三夜市掃街，大批支持者昨晚7時不到，就在夜市集結；約7時半，蔣萬安和張善政到場，引來一陣尖叫聲，張送上最近推出競選小物「好善手」工作手套給蔣，蔣的客製版印有「安」字，希望他安心為台北市做事。

雖是深綠區，但兩人剛跑第一間店，就擠得水洩不通，許多人要與蔣萬安自拍，直呼「好帥」，也有人拿出「台北安可」飄帶要簽名，還有人要蔣簽在身上。

蔣萬安昨接受台視專訪，被問到14日「安心大遊行」想傳達什麼？蔣說，他們團隊是讓人安心的團隊，這次選舉是守護安定的力量，「我是穩健、可預測，不是製造對立仇恨，也不以意識形態掛帥來施政」，希望讓北市穩健前進。他並強調，4年前對市民14個承諾都做到，一項一項達成。

主持人問到，有人質疑他身高沒有176公分，「鞋子到底有何名堂？」蔣萬安在專訪時脫下鞋子，澄清完全沒墊任何東西，還笑說這雙鞋非常好走，「是白沙屯媽祖進香時的紀念鞋」。

而民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」帶動綠營全台選情，各縣市民調也顯示藍綠候選人有拉近趨勢；最後衝刺階段，沈伯洋除持續強化北市陸戰，如果時間允許，也會到外縣市為同黨籍候選人站台。

沈伯洋日前受訪表示，大家雖很想互相幫忙，但台北選情還是很緊繃，會看行程如何微調，看能做什麼或透過連線、錄影來幫忙。其中，民進黨台中市長候選人何欣純20日將造勢，被問到是否會受邀出席，沈表示，一直都在既定的計畫，雙方都有在細部討論，台中確定會去。

國民黨昨舉辦「善治與和平 總理孫中山先生誕辰紀念座談會」。國民黨主席鄭麗文致詞表示，國民黨執政縣市展現出良善治理的能力跟成績，每一天的實踐中都體現孫中山的思想理念。她並提到，最近國父最被大家提到的就是，民進黨秘書長徐國勇說在沈伯洋的身上看到國父孫中山的精神跟思想，她知道很多人聽到這句話是先愣住，然後啞然失笑。

鄭麗文昨接受鏡新聞專訪談及「洋流」表示，蔣萬安團隊整隊後，選情將倒吃甘蔗。