影射柯志恩「聽話的狗」挨批霸凌 公督盟道歉

國民黨高雄市長候選人柯志恩競選執行總幹事、立法委員陳菁徽（中）會同四名議員舉行記者會，怒批「公督盟言語霸凌柯志恩 好light」、「賴瑞隆不敢譴責公督盟 好light」。（記者徐白櫻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 公督盟執行長張宏林以「聽話的狗」形容柯志恩引爆爭議，國民黨要求道歉與下台；張事後致歉，民進黨團也表態不認同貶抑性用語。

公督盟執行長張宏林日前以「聽話的狗」形容國民黨高雄市長候選人柯志恩，國民黨立委陳菁徽昨天與多名市議員強烈譴責公督盟，要求公督盟道歉及張宏林辭職下台，另質疑民進黨市長候選人賴瑞隆不敢公開譴責，是否支持台灣政壇存在這樣的霸凌文化。張宏林昨受訪致歉，稱當時沒特別指柯志恩本人；民進黨立院黨團書記長范雲表示，民進黨團不認同這樣的用語，對於不同黨派人物都應尊重。

陳菁徽昨天與國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽，以及市議員邱于軒、陳美雅、許采蓁，在國民黨高雄市黨部共同舉辦記者會，怒批公督盟言語霸凌。

陳菁徽表示，公督盟用羞辱性言論形容女性政治人物，罵完人還不道歉，這樣的組織對不起「公民」兩字，掛公民團體的殼、整個骨子裡卻全是綠營的血，是綠營的附隨組織、側翼團體，知名作家及財經專家謝金河都已經為造謠或辱罵候選人道歉，為何公督盟可以不用道歉，「支持公督盟就是支持霸凌」。

邱于軒指出，社會期待公督盟針對國會問題政策提出針砭討論，但是公督盟執行長卻公開指稱女性政治人物為「聽話的狗」，賴應該出面說明是否支持台灣政壇存在這樣的霸凌文化。陳美雅表示，公督盟此舉等於羞辱了民進黨台北市長候選人沈伯洋及賴瑞隆，呼籲綠營出面表態及回應。

對此，張宏林昨受訪向社會與受影響者致歉。他說，當時是想表達在政黨政治與黨紀約束下，各政黨民代都容易被迫成為投票部隊，沒有特別指稱柯志恩本人。

針對張宏林發言，賴瑞隆8日受訪曾表示，他希望選舉能夠有多一點正面的政策願景，避免負面形容詞語，才能避免社會更加對立、分化，「選舉期間任何的造謠抹黑、攻擊或連連看，我們都予以譴責」。

賴瑞隆競選總部昨再回應，賴瑞隆數日前已明確表示「希望選舉多一點正面的政策願景，避免負面的形容詞語，才能避免社會對立、分化」，並多次呼籲各陣營應節制，減少負面攻防，以尊重、理性的態度面對選舉，國民黨無須借題發揮，無端連連看、抹黑攻擊。

范雲表示，民進黨團不認同這樣的用語，對任何不分黨派的政治人物，要有基本態度上的尊重，不要有非常貶抑性的用語。