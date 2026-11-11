新聞眼／廖玉蕙、謝金河翻車道歉 沈伯洋還在嘴硬

民進黨台北市長候選人沈伯洋先前稱兒虐「六都居首」，後改口「特別多」，卻始終拿不出數據。（記者黃義書／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文聚焦廖玉蕙、謝金河誤判事實後道歉，並延伸批評沈伯洋在兒虐數據說法上混淆、未能清楚回應查證責任。

洋流來勢洶洶，政治攻防讓不少人產生「選舉海市蜃樓」。作家廖玉蕙指控垃圾車廣播替台北市長蔣萬安 助選，財經專家謝金河宣稱目擊國民黨立委王鴻薇帶頭踢館「洋流」水餃 店，兩人都是各自領域頗具聲望的專業人士，如今卻被網友戲稱「夢幻二人組」，一個幻聽、一個幻覺，雙雙翻車道歉。政治幻覺不只傷害當事人，更折損多年累積的專業人設。

政治評論可以有立場，事實卻不能靠想像來腦補。廖玉蕙、謝金河在各自領域有其影響力，更應該深知網路世界一句未經查證的指控，可能造成多大的傷害；專業人士不該像側翼一樣捕風捉影，但兩人願意認錯，至少是展現態度。蔣萬安大器表示，接受道歉，也希望各界在評論前做好查證，但對手沈伯洋 稱兒虐北市六都居首說法是「用猜的」，至今沒有道歉，他無法理解「身為市長候選人，不道歉的理由到底在哪裡？」

面對蔣萬安的質疑，沈伯洋反駁，「有兒虐要道歉的應該是他，怎麼變成我？」他也澄清所謂「兒虐用猜的」是移花接木，「幼兒園的數字，就是我們之前有公布，目前已知的案件有8大件，110多位小孩受害，跟600多件的不當對待。就是根據我們現有能夠取得數字，台北的這個案件特別多。」

不過，外界立刻抓包質疑，沈伯洋雖宣稱是根據民進黨立委林月琴7月公布的數據，但林月琴當時是說，「北市自2022年至今已發生8起重大幼兒園兒虐案件，超過百名幼童受害，8起案件更累計高達618次不當管教。」明明是「618次」，沈伯洋卻涉嫌混淆成「618件」；更重要的是，沒有其他五都的比較數據，沈如何證明北市兒虐是六都之首？蔣萬安競辦也抨擊，沈先前稱兒虐「六都居首」，如今改口「特別多」，數據卻始終拿不出來，「改口很快，道歉很難」。

廖玉蕙和謝金河都已為未經查證的錯誤表示道歉，沈伯洋卻連自己的錯誤發言都要牽拖對手，彷彿只要把矛頭丟給蔣萬安，沈伯洋就不必負擔查證責任。面對質疑只想丟包「蔣維拉」，正是標準的「問沈答蔣」。

選戰倒數，綠營兵臨城下，蔣萬安的對手不只是沈伯洋，還有洋流助長的政治幻覺，以及漫天飛舞的各類謠言。這場選戰不只是蔣萬安的「首都保衛戰」，也是藍軍的「守城者運動」：守住台北「城市」、捍衛政治「誠信」、贏得選戰「成功」，三城缺一不可。

洋流可以掀起浪潮，卻不能淹沒是非；選舉可以攻城掠地，卻不該失去初心。守城不只是守住台北城，更是守住政治誠信的最後一道防線。