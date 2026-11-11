北市選戰攻防 沈伯洋猜兒虐 蔣萬安問哪來勇氣永不認錯

台北市長蔣萬安（右）批沈伯洋「永不認錯的勇氣是哪裡來」。（記者林麗玉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 北市選戰因兒虐議題交鋒，沈伯洋遭質疑「用猜說」並拒絕道歉，反指蔣萬安應為兒虐事件致歉；蔣則強調市府已檢討制度，並批沈以猜測談統計不負責任。

兒虐議題近來再度成為首都選戰的攻防焦點，民進黨 台北市長候選人沈伯洋 日前談兒虐問題「用猜說」遭藍營要求道歉，台北市長蔣萬安 昨嗆不道歉理由在哪？沈直呼奇怪，發生兒虐要道歉的應該是蔣才對。蔣晚間反批「用猜說」，永不認錯的勇氣是哪裡來？

沈伯洋昨早原訂前往台北花市拜票，昨晚卻突然臨時取消，不過中午沈戴著口罩現身立院開會，沈表示，前天有看過醫生，因喉嚨使用過度、有點發炎，早上稍微休息後身體已好轉許多，中午以後行程還是照常進行。

沈伯洋昨被問到「用猜說」一事，臉色明顯不悅，直呼這已經一個禮拜了，怒嗆該段內容是被側翼剪輯過的影片，「發生兒虐要道歉的應該是蔣萬安才對吧，怎麼變我了？」

民進黨台北市長候選人沈伯洋表示「兒虐事件用猜的」一事是移花接木，強調影片被側翼剪輯過。（記者黃義書／攝影）

沈伯洋強調，「有那麼多的事情，他是現任市長，現任市長發生了那麼多兒虐的事情，然後來問一個挑戰者要不要道歉？太神奇了！真的太神奇！」

沈伯洋說，兒虐事件是用「猜」的完全是移花接木，是在講台北現在兒虐對於家外的、送到幼兒園被虐待是系統出問題，被追問是哪一個系圖出問題，他回答，「我沒有市政府的數據，所以我不知道是哪個環節出問題，所以針對哪個環節要來改只能用猜。」並補充要全面地先提出一個方案，等到他擔任市長再看到底是哪一個環節出問題。

蔣萬安昨天晚間與桃園市長張善政到大同區延三夜市拜票，被問及此事，他表示，市府都用最負責任的態度來面對每一起兒虐事件，而且也不斷地強化在制度、程序上可以精進的地方，過去他也對於沒有及時接住每一個孩子致歉。

蔣萬安說，如果要為這四年市府還有沒有做得很好的地方，向家長還有社會大眾致歉，他也願意。但是這和沈委員頻頻指控台北市是六都兒虐案件數最多的城市是兩回事，事實也不是如此。兒虐的統計也不應該用猜的，用猜的難道是一個負責任的討論態度嗎？

蔣萬安指出，沈委員不只是市長候選人，也是立法委員、公眾人物。討論這麼嚴肅的議題，如果連一般民眾他臉書的評論有錯誤也都願意道歉更正，那他不知道沈委員理直氣壯、永不認錯的勇氣是哪裡來？