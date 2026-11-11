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秦慧珠同框沈伯洋比「3」 鄭麗文：怎可面帶微笑看沈？

記者鄭媁／台北11日電
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國民黨主席鄭麗文10日接受鏡新聞「大咖鏡來講」專訪。(擷取自鏡新聞YT頻道)
國民黨主席鄭麗文10日接受鏡新聞「大咖鏡來講」專訪。(擷取自鏡新聞YT頻道)

AI摘要

文章摘要整理：

秦慧珠與沈伯洋同框比3號手勢引發爭議，鄭麗文提醒黨內助選務必拿捏分際，避免瓜田李下；她也表示藍白合作可跨黨助選，但是否違紀仍要看具體情況。

九合一選舉倒數，台北市議員秦慧珠和民進黨市長候選人沈伯洋同框、更比出「3號」手勢，引爆基層不滿。國民黨主席鄭麗文昨提醒黨內同志和候選人要小心分寸，切勿為了博版面「踩到紅線」，引起不必要的誤會，也要記住自己的立場，「我們的兄弟姐妹在選舉，避免瓜田李下，引發支持者疑慮」。

鄭麗文昨晚接受鏡新聞「大咖鏡來講」專訪。對於藍白合在竹北破局後，中廣董事長趙少康為民眾黨候選人邱臣遠站台，台北市長蔣萬安也透過影片助陣。

鄭麗文表示，黨中央今年初就定調「藍白合作」以「選票極大化」大方向，單一選區的縣市首長候選人肩負「破圈」任務，黨中央本就允許其在合理範圍內跨黨爭取最大支持；至於黨員跨黨助選是否觸犯黨紀，則需視具體動機與現場狀況。

她以竹北為例，副縣長陳見賢不是刻意幫邱臣遠站台，他是去幫里長站台，結果各黨候選人都剛好同場，不能只憑單一畫面或照片就認定違紀。選戰倒數，黨中央和她的手機每天都會收到很多支持者的爆料圖卡與疑慮，她會請組發會和地方黨部去了解，是真的「叛黨」還是另有實情；有時候候選人也會因疏忽而懊惱，所以大家一定要小心。

鄭麗文也緩頰，大家不要過度反應，當然秦慧珠不可能去支持沈伯洋，但這樣博版面的行為，會嚴重引起支持者的高度疑慮和緊張，「尤其選情緊繃，大家恨不得每天幫蔣萬安拉票，你怎能可以面帶微笑看著沈伯洋呢？」大家的分際要拿捏好，不要一時昏頭、誤踩紅線，更要避免瓜田李下、讓外界做文章的空間。

精華 FAQ

  • 因為沈伯洋是民進黨市長候選人，秦慧珠卻與他同框還比出3號手勢，讓支持者擔心立場不清、畫面容易被解讀成替對手加分，因此引爆基層疑慮。

  • 鄭麗文表示，黨內可在合理範圍內跨黨爭取支持，但助選時要看動機與現場狀況，別只憑單一照片定罪，也不要為了博版面而誤踩紅線。

  • 她認為選戰緊繃時，任何看似曖昧的互動都可能被放大，讓支持者誤會立場動搖或引發緊張情緒，因此必須小心分際，避免外界拿來做文章。

鄭麗文 沈伯洋 蔣萬安

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