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羅大佑轟民進黨 指賴清德、卓榮泰狼狽為奸

記者林士傑／台北11日電
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羅大佑上節目砲轟民進黨。（本報資料照片）
羅大佑上節目砲轟民進黨。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

羅大佑在電台節目中激烈批評民進黨與賴清德、卓榮泰，並質疑文化補助、文化人標準及綠營執政後對言論自由與權力的態度。

羅大佑昨上唐湘龍在飛碟的電台節目「飛碟早餐」，直指總統賴清德跟行政院院長卓榮泰一起狼狽為奸，「而且是同一政黨，狼狽為奸，做了明明犯法的事，不知恥，還表示說堅持要做到底，這個太不能忍受了。這個太糟糕了，這是不要臉，台灣人什麼時候變得這麼不要臉」。

羅大佑稱自己跟小野、吳念真等人差不多時期出道，但始終不敢輕易自稱文化人，不解有人出了一、兩本書或拍幾部紀錄片就自稱文化人，氣批民進黨降低文化門檻，導致文化水準下降，也是民族性的墮落，更直指馬世芳為了要一口飯吃而支持民進黨，主持人唐湘龍回「因為那個圈子，錢從哪裡來，大家都知道」。

唐湘龍自認做節目來從未拿過補助，對沈伯洋競選主題曲創作團隊得到文化部數百萬台幣補助提出質疑，更表明從不報名任何獎項，羅大佑直讚太好了，以孟子所言「貧賤不能移，威武不能屈」強調做人要有標準。

羅大佑又說創作性的行業，錢多沒用，「好的唱片一把吉他就可以創作，哪需要什麼補助，料不夠的人，才需要補助，夥同政府來幹些什麼事情」，形同把所有接受過文化部補助的電影、歌手以及戲劇全拖下水，引發爭議。

羅大佑又談到蔡英文、蕭美琴、陳菊都沒有子女、賴清德兒子送到美國，不像自己有子女，「對於下一代我們想很多，這些人不會想太多，覺醒吧台灣人，為了下一代」。

此外，羅大佑認為大眾不敢發聲是不對的事情，「民進黨以前不是爭取人權嗎？不是叫大家盡量講話嗎？不是爭取百分之百的言論自由嗎？現在怎麼變成大家恐懼的來源。這不要臉，不要臉到家了，就是為了權力，抓到權力以後整個變樣」。俗話說人屁股換了位置，就換了腦袋，他說：「賴清德換了屁股後，腦袋就變成屁股，用屁眼講話」。

精華 FAQ

  • 他在唐湘龍節目中直接點名總統賴清德與行政院長卓榮泰，指兩人「狼狽為奸」，並以極強烈措辭批評民進黨執政後的作風與態度。

  • 羅大佑認為創作不必依賴大量補助，還質疑有人靠幾本書或紀錄片就自稱文化人，批評民進黨降低文化門檻，導致文化水準與社會風氣下滑。

  • 他認為民進黨早年強調人權與言論自由，如今卻讓民眾感到恐懼，還把執政者形容為為了權力而變樣，整體態度是強烈失望與批判。

卓榮泰 賴清德 民進黨

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