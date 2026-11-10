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蔣萬安專訪當場拖鞋證明身高 也曝回家拿按摩槍幫石舫亘按腿

記者洪子凱邱書昱／台北即時報導
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台北市長蔣萬安接受台視電視節目專訪，除了針對輝達、幼兒、鮮乳等政策討論外，主持人...
台北市長蔣萬安接受台視電視節目專訪，除了針對輝達、幼兒、鮮乳等政策討論外，主持人也問到蔣「鞋子到底有何名堂？」，蔣當場脫下鞋子稱沒有墊，而這雙鞋也被發現夫人石舫亘也有一雙。（取材自台視Youtube直播）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安受訪時脫鞋證明身高未墊高，並解釋鞋子是白沙屯進香紀念鞋，同時感謝妻子石舫亘在選後分擔行程，自己也會幫她按摩腿部。

台北市長蔣萬安10日接受台視電視節目專訪，除了針對輝達、幼兒、鮮乳等政策討論外，主持人也問到蔣「鞋子到底有何名堂？」蔣當場脫下鞋子稱沒有墊，而這雙鞋也被發現夫人石舫亘也有一雙，蔣笑稱，這是白沙屯進香送的，也很感謝石近日扮演分身跑行程，稱晚上回家都會拿按摩槍幫她按摩。

蔣萬安表示，太太在選舉後段其實都會出來幫他分擔一些行程，「而且她的台語也比我好，我的台語都是他手把手教的。」不管去市場跟攤商都可以很親切的互動，她也很誠懇面對很多民眾，聆聽一些建議例如市場需要修繕或叮嚀也會回來轉告給他，雖然目前還看不出選舉或民調的影響，但相信民眾對她或對自己都可以感受到溫暖。

蔣萬安也談到，非常謝謝石舫亘選舉最後的階段願意當分身，並稱她也是一個非常，有想法獨立自主的女性，很尊重她的意見，而過去選舉的時候，最後階段自己都會被石笑，睡覺時腿會貼滿很多貼布，現在出來幫自己，他也理解石腿一定很痠，也會主動幫忙拿按摩槍按摩，讓肌肉不會太緊繃。

主持人問到，面對有人質疑他身高沒有176公分，「鞋子到底有何名堂？」蔣當場脫鞋展示，而這雙鞋先前也被發現有個「勇」字，太太也有一雙，被問是不是情侶鞋，蔣表示，這雙是他去白沙屯進香紀念鞋，不是情侶鞋，穿起來很舒服。

台北市長蔣萬安接受台視電視節目專訪，除了針對輝達、幼兒、鮮乳等政策討論外，主持人...
台北市長蔣萬安接受台視電視節目專訪，除了針對輝達、幼兒、鮮乳等政策討論外，主持人也問到蔣「鞋子到底有何名堂？」，蔣當場脫下鞋子稱沒有墊，而這雙鞋也被發現夫人石舫亘也有一雙。（取材自台視Youtube直播）

蔣萬安專訪表示，很感謝石近日扮演分身跑行程，稱晚上回家都會拿按摩槍幫她按摩。（聯...
蔣萬安專訪表示，很感謝石近日扮演分身跑行程，稱晚上回家都會拿按摩槍幫她按摩。（聯合報系資料照）

精華 FAQ

  • 他在鏡頭前直接脫下鞋子展示，表示鞋內沒有墊高，也不是刻意增高的設計，藉此回應外界質疑自己身高沒有176公分的說法。

  • 蔣萬安表示，這雙鞋是他參加白沙屯進香時獲得的紀念鞋，上面有「勇」字，太太也有同款，穿起來很舒服，但他強調不是情侶鞋。

  • 他說石舫亘在選舉後段會當分身替他跑行程，台語也比他好，常能和攤商及民眾親切互動；回家後他則會拿按摩槍幫她放鬆腿部。

輝達 蔣萬安

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