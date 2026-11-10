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黑白集/1.4億預算用途僅用17字說明 文化部「怎麼了？」

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台北時裝週SS27上月開幕，綠委吳思瑤（左三）配戴洋流飄帶，與李遠、王時思等人合...
台北時裝週SS27上月開幕，綠委吳思瑤（左三）配戴洋流飄帶，與李遠、王時思等人合照，照片登上文化部官方社群平台。（ 圖／文化部提供）

AI摘要

文章摘要整理：

文章批評文化部以簡短文字交代1.4億元預算用途，次長回應又顯傲慢，並指其補助、宣傳與文策院管理都爭議不斷。

繼僑委會以「無字天書」說明出國考察經費，文化部也僅以17字說明文策會1.4億台幣預算用途。回應立委質詢時，兼任文策院董事長的文化部次長王時思愛理不理，傲慢答稱「怎麼了？」。種種荒腔走板，讓人想問「文化部怎麼了？」

文化部的爭議可謂「罄竹難書」。大罷免期間，對挺大罷免藝人、導演大手筆補助；旗下「Taiwan Plus」爭議不斷，卻對赴陸藝人言論管制。其286億預算僅被刪10億，部長李遠誇稱「亡國亡族」；更豢養親綠打手，如同「文宣部」。

文化部並堂而皇之宣傳「洋流」。台北時裝週SS27開幕，綠委吳思瑤配戴洋流飄帶，與李遠、王時思等人合照，照片登上文化部官方社群平台。綠委宣傳洋流，文化部偷渡洋流，配合得絲絲入扣。

文策院更是狀況百出。媒體報導，新任院長王敏惠上任後，因內部管理混亂，掀起副院長、處長和組長「大逃亡」。她花費大量人力物力爭取「2027法國安錫動畫節」主題國，後才發現主辦單位早已宣布哥倫比亞是明年主題國；鬧了這種烏龍，簡直就是失能。

民進黨藉文化部預算綁定文化、文創人士，早已是不宣之祕。如今文化部連演都不演，直接一句「怎麼了」傲慢回應監督。如果立委對文化部預算只小刪了事，豈非放任它囂張偏頗到底！（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 爭議焦點是文策會1.4億元台幣預算用途，文化部僅以17字說明，未清楚交代經費將如何使用，因此被質疑避重就輕，也引來立委與外界對監督透明度的批評。

  • 文中形容王時思在回應立委質詢時態度冷淡、愛理不理，甚至以「怎麼了？」回應，被認為帶有傲慢意味，反映文化部對預算監督與外界質疑的回應不夠積極。

  • 文章還指文化部補助挺大罷免藝人與導演、對赴陸藝人言論管制，以及文策院內部管理混亂、爭取國際主題國鬧烏龍，認為整體作風偏頗且失能。

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