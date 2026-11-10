黑白集/1.4億預算用途僅用17字說明 文化部「怎麼了？」

台北時裝週SS27上月開幕，綠委吳思瑤（左三）配戴洋流飄帶，與李遠、王時思等人合照，照片登上文化部官方社群平台。（ 圖／文化部提供）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評文化部以簡短文字交代1.4億元預算用途，次長回應又顯傲慢，並指其補助、宣傳與文策院管理都爭議不斷。

繼僑委會以「無字天書」說明出國考察經費，文化部也僅以17字說明文策會1.4億台幣預算用途。回應立委質詢時，兼任文策院董事長的文化部次長王時思愛理不理，傲慢答稱「怎麼了？」。種種荒腔走板，讓人想問「文化部怎麼了？」

文化部的爭議可謂「罄竹難書」。大罷免 期間，對挺大罷免藝人、導演大手筆補助；旗下「Taiwan Plus」爭議不斷，卻對赴陸藝人言論管制。其286億預算僅被刪10億，部長李遠誇稱「亡國亡族」；更豢養親綠打手，如同「文宣部」。

文化部並堂而皇之宣傳「洋流」。台北時裝週SS27開幕，綠委吳思瑤配戴洋流飄帶，與李遠、王時思等人合照，照片登上文化部官方社群平台。綠委宣傳洋流，文化部偷渡洋流，配合得絲絲入扣。

文策院更是狀況百出。媒體報導，新任院長王敏惠上任後，因內部管理混亂，掀起副院長、處長和組長「大逃亡」。她花費大量人力物力爭取「2027法國安錫動畫節」主題國，後才發現主辦單位早已宣布哥倫比亞是明年主題國；鬧了這種烏龍，簡直就是失能。

民進黨 藉文化部預算綁定文化、文創人士，早已是不宣之祕。如今文化部連演都不演，直接一句「怎麼了」傲慢回應監督。如果立委對文化部預算只小刪了事，豈非放任它囂張偏頗到底！（轉載自聯合報）